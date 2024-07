De estrella de la Movida madrileña a director general de una editorial puntera

Todo el mundo tiene un pasado, y el de Javier Cendoya (Zaragoza, 1965) no puede ser más sorprendente. Desde hace unos años es el director general de Edelvives, grupo editorial con 135 años de historia, 1.000 trabajadores en varios países y una facturación de 150 millones en 2023. Un grupo que ha llegado a pasar malos momentos pero que se ha colocado a la vanguardia de la innovación y la digitalización en el sector editorial. Edelvives, hoy, es un transatlántico con la agilidad de una zódiac.

Lo que muy poca gente sabe es que hace 35 años Javier Cendoya era uno de los protagonistas de la Movida madrileña, aquel movimiento contracultural en el que asomaron la cabeza grupos musicales como Radio Futura, Mecano, Alaska y los Pegamoides, Los Nikis o Nacha Pop. Falta un nombre en la lista, Dr. Livingstone, Supongo, y Javier Cendoya fue uno de sus fundadores. Tocaba el bajo en él.

"El grupo nació en mi colegio, La Salle Maravillas. En los años 70 se había creado allí un aula de rock en la que había instrumentos musicales, y eso hizo que surgieran músicos de grupos como Mermelada o Modestia aparte. Era el año 86, en aquella época valía todo, y cuanto más raro mejor, y empezamos a dar conciertos con un nombre raro, El que Toca el Piano es el Hermano de la de Mecano".

Y es que el grupo lo integraban Luis Núñez (Luis Livingstone, voz y guitarra), Ramón Antelo (guitarra), Javier Cendoya (bajo), Cope (batería) y Javier Torroja (el hermano de Ana Torroja, a los teclados). Las salas El Penta, Rockola, Oh Madrid o El Sol fueron algunos de los santuarios de aquella nueva religión musical. Allí acudían, no siempre con ánimo fraternal, heavis y pijos, punks y mods, glams y rockers. "Luis, el cantante, componía casi todas nuestras canciones –añade Cendoya–, y era el dueño de los directos porque tenía mucho morro y en el escenario era único. Tocamos en muchos sitios, como en el premio de rock Villa de Madrid o en el pabellón del Real Madrid, y entonces apareció Dro, que era lo menos parecido a una discográfica que uno pueda imaginar. Dro era un ‘manicomio’ maravilloso".

El grupo Dr. Livingstone Supongo, en época de la Movida madrileña. Javier Cendoya es el segundo por la izquierda. Heraldo.es

El grupo se recluyó en los estudios Musitron de Madrid y, en apenas una semana, con la producción de Rafael Gutiérrez y Javier Molina (guitarrista y batería de Hombres G), grabó su primer disco, con canciones que aún se recuerdan, como ‘Una chica formal’, ‘Somos la luna tú y yo’ o ‘Son las diez de la mañana’. O ‘Eres más fea que un pulpo’. "Algunas canciones, vistas hoy, claro que tenían letras inapropiadas, pero es que entonces todo se juzgaba con una mirada más limpia", añade.

Con un disco bajo el brazo y la fuerza de un directo arrollador, ese verano de 1989 Dr. Livingstone, Supongo hizo una gira apoteósica de casi 40 conciertos. "Todos éramos conscientes de que aquello era un regalo que nos daba la vida, porque en realidad no éramos una banda musical sino un grupo de amigos que hacía canciones y daba conciertos viajando en autocaravana".

¿Hubo excesos? "Sí. No los vivimos, pero los vimos: algunos amigos murieron de sobredosis. Era todo muy bestia, parecía que no había normas en nada". En el 90 llegó el segundo álbum, ‘Simplicisimus’, más trabajado, grabado en los estudios Quarzo de Madrid y nuevamente producido por Rafa Gutiérrez y Juan Muro. Y fue el acabose: canciones como: ‘Se han apagado las luces’, ‘En Jamaica hace calor’ o ‘María trabaja en un bar’ eran coreadas por miles de personas a lo largo y ancho de las nuevas giras. "Dimos un concierto en Garrapinillos -recuerda- y aquello parecía un 'mini-Woodstock'". Pero tres años más tarde el grupo se resquebrajó, aunque sobreviviría hasta el 96.

Javier Cendoya dirige Edelvives, grupo editorial por su apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. Guillermo Mestre

"Dábamos un concierto y al bajar del escenario retomábamos la normalidad. Todos creíamos que aquello no iba ser nuestro medio de vida. Teníamos nuestros estudios, caminos distintos. Uno era ingeniero de Caminos, otro había estudiado Derecho, otro en el IESE... Cope entró en una empresa farmacéutica, Javier Torroja en Ferrovial, yo empecé a trabajar en Mahou en el 91... Y la Movida era puro postureo, del más salvaje, del más pasado. Pero postureo de pasarlo bien, de disfrutar siendo excesivo".

Dr. Livingstone, Supongo renació en 2002 y, con distintos vaivenes, sigue vivo hoy (dio un concierto en abril pasado en la sala Oasis de Zaragoza) con Javier Cendoya ya reintegrado al grupo. Reivindica la figura del bajista en toda formación musical. "No se nos valora, aunque somos muy importantes. El bajo es la base del grupo. Pero me da igual, a mí me encanta ese rol". Al menos una vez al mes viaja a Madrid para ensayar con sus compañeros. Pero entre el adiós y su regreso de hijo pródigo muchas cosas han pasado por su vida.

En la cervecera Mahou trabajó tres años clave, en los que la fábrica, que estaba frente al estadio Vicente Calderón, se trasladó a Alovera. Luego trabajó un breve periodo en el Grupo Lantero, dedicado al cartonaje, y en el 94 regresó a Zaragoza. No fue hasta 2001 cuando entró en Edelvives.

"Llegué como director financiero, luego fui subdirector general y finalmente director general. Coincidí con Antonio Giménez, un director general que tomó la decisión de profesionalizar cada área y apostar muy fuerte por el rejuvenecimiento y por el futuro, por atreverse a hacer cosas nuevas".

Javier Cendoya, director general de Edelvives, en la sede del grupo editorial. Guillermo Mestre

Cendoya subraya que "lo que hace diferente a Edelvives es su equipo", aunque también reconoce que una de las claves del crecimiento de la editorial es que "se nos ha dado bien hacer lo contrario de lo que hacía nuestro sector. Apostamos por una fábrica enorme cuando nacía pensaba en ello, y ahora tenemos a la imprenta trabajando 24 horas diarias, siete días a la semana. Nos dijeron que la tecnología iba a acabar con el libro impreso, y aquí estamos. En Edelvives hemos pasado muchos años debajo de la ola, y es muy incómodo estar ahí, pero por eso ahora resulta tan divertido vernos en otra posición. En la empresa tenemos una cultura muy posibilista. Se disfruta trabajando aquí".

Se enorgullece de haber sobrevivido a la covid. "La pandemia la gestionamos de manera muy diferente a otras empresas. La fábrica paró solo día y medio y no hicimos ningún ERTE: cuando otros recortaban personal, aquí no hubo ni una sola salida", subraya. Incluso hubo una paga especial. Pero no pierde de vista que «todos los negocios tienen que ser rentables y confiables".

De su mano, Edelvives ha crecido, dentro y fuera de España, porque "se trabaja mucho el concepto y el contenido de cada libro. Nos gusta plantear cada edición como una alternativa, que los profesores identifiquen una de nuestras ediciones al primer golpe de vista". ¿Reconoce errores? "Alguna vez nos hemos equivocado, pero lo peor en esta vida es pasar inadvertido".

Ha cambiado la banda sonora de Edelvives, que no celebró el centenario, pero que en todas las celebraciones posteriores la fiesta ha tenido música pop de la máxima calidad. En 2009, con motivo de los 120 años, Antonio Vega. "Él estudió con libros de Edelvives y su actuación fue un momento precioso -se emociona-. Fue el penúltimo concierto que dio. Se murió 45 días después".

Mientras pilota el grupo editorial, Javier Cendoya tiene una parcela de su corazón reservada para Dr. Livingstone, Supongo. Pero no vive una ensoñación. "Creo que nuestras canciones no han envejecido del todo mal. Son temas divertidos, con las pretensiones justas. La gente dice que tenemos mejor directo que discos... y es verdad".