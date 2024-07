Carmen Magallón: "El 'qué dirán' era una tortura para mí"

¿Tenía algún complejo que le amargara? La timidez. Las demás niñas me parecían más sueltas y espontáneas.

¿Recuerda qué le provocó algunas de sus primeras risas? Mi hermano Salvador me hacía reír y también rabiar.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

La Ronda Belchite de Alcañiz. Se podía jugar porque apenas pasaban coches. Cuando venían los abuelos de la huerta con las cestas llenas de fruta, corríamos a montarnos en el carro.



¿Cuál es el episodio que con más frecuencia vuelve a su memoria?

El festival del instituto de Teruel en el que canté ‘Cartagenera’ con mis compañeras, Lucía, Raquel y Gloria. Fue cuando José Antonio Labordeta me fichó para ser ‘La zapatera prodigiosa’ y comencé a dejar atrás la timidez.



¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Me hubiera gustado viajar más con mis padres. Solo fuimos a la playa un año, a casa de la tía Esperanza.



¿Tenía mucha conciencia política?

Fui tomando conciencia de que la guerra era lo peor. Y que era injusto que a las chicas se nos prohibieran tantas cosas.



¿Era religiosa?

Mi familia lo era y yo fui una creyente convencida hasta los 20. En el colegio de Teruel era obligatoria la misa diaria, antes de ir al instituto.



¿De qué modo le hizo sufrir el sentido del pecado?

El miedo a pecar coartaba nuestra libertad. Todo lo que gustaba era pecado, algo tan normal como pensar en un chico, lo era. Lo bueno es que te confesabas y ¡ya!



¿Qué obsesión forjó claramente en esos años?

Tanta prohibición generó en mí rebeldía, la tendencia a cuestionar las normas.



¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

En mi pueblo, el ‘qué dirán’ fue una tortura para mí. Mis padres me lo recordaban constantemente porque ellos también vivían en el miedo: mi padre había luchado con la República y eso era una mancha.



¿Recuerda algún episodio que retrate el clima moral de la época?

En el instituto, un año nos obligaron a alargar la falda de gimnasia. Dijeron que los chicos se alborotaban al vernos en el patio.



¿Qué le inspiraba la figura de Francisco Franco?

Un temor difuso. Intuía que su poder se había impuesto por la violencia. Pasó por Alcañiz cuando yo era pequeña. Iba a inaugurar dos pueblos de colonización. Mi padre me llevaba a hombros y todos gritaban ¡Franco! ¡Franco!, con el brazo en alto. Fue como en ‘¡Bienvenido, Mr. Marshall!’.



La muerte, ¿le angustiaba o le provocaba algún tipo de tormento?

Las monjas nos llevaron un domingo al hospital de Teruel. Lo que más me afectó fue pensar que el muerto nunca desgastaría aquellas suelas relucientes. La muerte no me atormentaba. Mi familia era longeva, además, íbamos a ir al cielo.



¿Cómo ganó su primer dinero?

Con mis notas. A los 10 años me dieron una beca para ir a estudiar a Teruel.



¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?

Los domingos salíamos de paseo en fila con las monjas. Más adelante, pudimos salir solas de cuatro a siete de la tarde. Una de esas tardes de domingo, tomé dos copas y llegué borracha al colegio.



¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Desde luego, Marisol. Me sabía todas sus canciones: "La vida es una tómbola / tom, tom, tómbola". Le escribí pidiéndole una fotografía y me la envió dedicada.



¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

Una de la radio: "Están clavadas dos cruces / en el monte del olvido / por dos amores que han muerto / que son el tuyo y el mío".



¿Qué libros o películas le deslumbraron?

Me impactó ‘Esplendor en la hierba’. Recuerdo la escena final: Natalie Wood, bellísima con vestido blanco y pamela, visita al amor de su vida, Warren Beatty, del que había sido alejada por sus padres. Él se ha casado con otra, que aparece embarazada y desangelada: la viva imagen de lo real frente al sueño. Mi generación tuvo que esforzarse para amar la realidad.



¿Había alguna persona que conociera a la que admirara de un modo especial?

Sí, a Labordeta, mi profesor de Historia y director del grupo de teatro en el instituto de Teruel.



¿Quiénes fueron sus grandes amistades? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellas?

Mis compañeras de instituto y colegio, Maribel Torrecilla, Consuelo Orias, Lucía Mesado. Su apoyo incondicional.



De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

La responsabilidad.



¿Qué o quién le desató la vocación que le ha marcado?

Mis profesores del instituto de Teruel.



¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

Tal vez, cierto individualismo. Salí de casa a los 10 y los primeros años en Teruel viví una gran soledad. Aprendí a ir a mi aire. La soledad interior sigue ahí.



¿Cuál fue su gran alegría?

Quedarme embarazada de mi único hijo, Sergio.



¿Y la gran tristeza?

La gran tristeza, perder a mis padres.



Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a cuál volvería?

Al día en el que estoy en la playa con mis padres y hermano. Alguien nos ha dejado un colchón hinchable y pasamos horas en las olas.