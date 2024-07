Emoción y grandes himnos con Bunbury en la última noche de la Romareda

La magia de los días de partido grande regresó ayer a la Romareda. La culpa la tuvo Enrique Bunbury y su repertorio cargado de himnos que han atrapado a varias generaciones. Las miradas de los casi 30.000 testigos se centraron en él, en sus gestos y en los requiebros de su voz, que no se escuchaba en este campo de fútbol desde octubre de 2007.

Mucho ha llovido desde entonces y ayer la lluvia volvió a amenazar, aunque afortunadamente se quedó en eso. No cayeron gotas desde el cielo pero más de una cubrió los rostros del público. Lágrimas de emoción por contemplar el regreso al escenario de uno de los grandes embajadores de Zaragoza, pero también porque este concierto ha supuesto, de verdad, la despedida de la Romareda tal y como la conocemos hasta ahora.

El adiós al viejo estadio casi resultó tan emotivo como escuchar a todas esas gargantas coreando ‘El extranjero’. La piqueta no tardará mucho en entrar en el Gol Sur y a la cita con Bunbury acudieron muchos zaragocistas que recordaron este detalle.

Entre los rostros conocidos estaba el de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. No bajó al césped. Prefirió escucharlo desde uno de los palcos de las gradas, desde donde comentó que esta cita "tiene un gran valor simbólico y emocional para mí y para los zaragozanos porque la Romareda pone fin a una etapa de su historia para adentrarse en otra muy ilusionante con su reforma integral".

Hacer esa transición de la mano de Enrique Bunbury "es un lujo", aseguraba momentos antes de que sonase el primer tema. "Este concierto simboliza esta etapa de transformación, de crecimiento imparable, de energía y de alegría de vivir que caracteriza hoy a Zaragoza".

Los palcos del estadio municipal parecían el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Por allí se dejaron ver los concejales Víctor Serrano y Marian Orós. La consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, fan incondicional de Héroes del Silencio y de Enrique Bunbury, vivió el concierto muy emocionada. "He crecido con su música y, además, es un gran valedor de la ciudad, siempre reivindicando su carácter zaragozano".

No se quedó muy atrás la representación del Gobierno aragonés con el presidente Jorge Azcón a la cabeza. Le acompañaron la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Del ámbito deportivo no faltó a la cita el portero César Láinez. En él se dan de la mano la condición de amigo de Bunbury y de ex jugador del Real Zaragoza, así que la emoción brilló en sus ojos por partida doble. "He vivido tantos buenos momentos disfrutando de las canciones de Enrique y tantos encuentros disputados en este estadio, que juntar estas dos historias el día de la despedida de la Romareda es algo increíble". Tampoco se quiso perder el concierto Xavi Aguado, con esa misma sensación de nostalgia y de que un trocito de la historia del zaragocismo pasa a mejor vida.

Pero la nómina de rostros conocidos fue amplia y de otros ámbitos. Se dejaron ver en la zona 'vip' y en las gradas de la Romareda, la directora de Aragón TV, Raquel Fuertes; la directora de cine Pilar Palomero; el actor Óscar Jaenada; la presidenta de ARAME, María López Palacín; el diseñador e interiorista Ángel Aznar; la directora del Patio de la Infanta, Inés González; el rapero Sho-Hai y varios miembros de Violadores del Verso; la diseñadora Carlota Marín, o Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón. Lo dicho, una representación de lo más variada.