Lucía Herrero: "‘Antropología fantástica’ es una autopista muy ancha que me da libertad para seguir"

Lucía Herrero (Madrid, 1976) presenta en la sala DKV, de Zaragoza, el proyecto ‘Antropología fantástica’, donde combina elementos de realismo mágico, fantasía y realidad. En una muestra deslumbrante y llena de intencionalidad, de reportaje, elige cuatro series que atraen por su fuerza y su plasticidad:‘Tribus’, ‘Especies’, ‘Reindeer-Man’, y ‘Tributo a la bata’.

¿Qué es la fotografía para Lucía Herrero, qué me diría?

¿Se refiere a la exposición ‘Antropología fantástica’?

No, en general. Usted hace una fotografía muy narrativa, y, además, tiene un gran sentido del color, la atmósfera y la belleza.

Llevo en la fotografía, casi conscientemente y profesionalmente, desde los doce años con una Nikon F-2 que tenía mi madre. Entonces, fue la herramienta artística que cayó en mis manos para que yo pudiera expresarme con alma de artista. Para la mí la fotografía es el medio, la herramienta que me permite contar historias y hablar de la realidad como yo la veo. Y no solo para que los demás lo vean, sino también como herramienta de conocimiento para mí misma. A veces he deseado que cayese en mis manos otra herramienta.

¿Cuál, por ejemplo?

Me hubiera gustado ser pianista. Pero, bueno, cayó una cámara y ha sido un camino de vida.

Vayamos, pues, con ‘Antropología fantástica’. Son cuatro trabajos, cuatro series.

Sí. Son más, pero aquí en DKV presento cuatro trabajos con ese sello o ese marbete. ‘Antropología fantástica’ surge a mis 30 años. Ya llevo 18 años en esto. Quiero decir que el reportaje lo controlo con los ojos cerrados, en cuanto a color, composición, presencia humana, etc. Cuando produje ‘Tribus’, que está ahí, que fue la ópera prima de todo, me dije: «Dios mío, este es mi lenguaje». La envié a un montón de concursos, yo no conocía ni el medio fotográfico a nivel internacional…

Una foto de familia de la serie 'Tribus'. Lucía Herrero/DKV.

¿Quiere decir que no conocía ni a Martin Parr ni a Pérez Siquier?

No. No. Esta es mía, yo soy pura. Cuando lo hice, volví a decirme: «Cuando fotografías algo bueno, ¿qué se hace con él?». No había expuesto ni nada. Empecé a mandarla en 2010 a concursos internacionales y empezó a ganar… uno detrás de otro. De repente, me había caído encima una carrera. Yo había hecho arquitectura y teatro físico; la fotografía había sido una pasión que había tenido siempre y que jamás habría abandonado. Entonces, cuando hice ‘Tribus’, la gente me preguntaba: «Y ¿qué tipo de fotos haces?».

Eso, diga, diga: ¿es publicitaria, de reportaje, comercial, narrativa, es retrato?

Pensé que había un poco de todo y dije: «Hago Antropología fantástica». Y vi que los espectadores reaccionaban con interés y que me preguntaban: «¿Y eso, qué es?». De entrada, pensé que era una punto de atracción, de márquetin para llamar la atención. Y por otro lado descubrí que era el dibujo de la autopista que yo iba a seguir. Como artista uno, muchas veces, está perdido: ¿quién soy, de dónde vengo, dónde voy, cuál es mi camino? Que se te trace de repente una autopista llamada ‘Antropología fantástica’ y que decidas seguirla, moverte dentro, está bien.

De acuerdo. Sea generosa con el público. ¿Qué quiere decir, cómo es esa autopista?

Es muy ancha. No me aprieta, sino que me da libertad para seguir. A un lado está la antropología, al otro la imaginación y la fantasía. Esta serie me lo dio todo porque funcionó sola: fue un caballo ganador. Te sale un caballo atlético, elegante, poderoso, y gana las carreras. Pues hay que hacerlo correr mientras sea joven. Y ha estado corriendo hasta el día de hoy y sigue corriendo. Es agotador. Es como un hijo hiperactivo.

¿Por qué cree, entonces, que fascina tanto?

Yo uso mucho la memoria colectiva, tanto personal como social. Me encanta la estadística porque en ella leo emoción y leo memoria. Entonces, detrás de cada proyecto hay un ejercicio de estadística mental y emocional. Aquí se llama ‘Tribus’ no solo porque sean grupos humanos, sino por que recuerdan o está basada en el antropólogo del siglo XIX que va y fotografía al grupo exótico con sus vestimentas, de manera frontal al espectador, y ofrece sus esencias de manera generosa. Por eso siempre quería que el horizonte estuviese limpio. Usted lo ve aquí tan calmado, pero hay que convencer a la gente.

Ya imagino, ya. Lo ha trabajado mucho. Aunque le haya dado algún toque de Photoshop…

No. No. Nada. Un avión que pase, pero ya está. Me interesaba sí que pareciese un fondo pintado, de estudio, siendo la realidad porque el mundo a veces se parece a un estudio. Y luego está el ‘acting’: hay gente que no conozco de nada, que llego allí y digo: «Tú». Pienso que me encanta su aspecto, su arquitectura, ellos son la tribu. Solo se ha resistido el uno por ciento. ¡Cómo se lo digo! A la gente le gusta ser mirada, escuchada, le gusta que le presten atención y que le hagan ver que lo suyo es importante en un determinado momento. Pensé en mi infancia y recordé esos veranos de mesa, sombrilla, tortilla, abuela y perro. No quería extranjeros y opté por esa ‘españolidad’, el grupo. Sí, que hay un punto en común con Martin Parr…

Ah, pensaba que no le había marcado nada.

Lo conozco. Hay humor, hay sarcasmo, pero yo no soy mala. No robo fotos. Y no me burlo de ellos. Al contrario: elevo la clase media, la clase trabajadora a un estado de deidad y de brillo.

Una de las fotos de la serie 'Especies', de cazadores, realizada en la Albufera de Valencia. Lucía Herrero/DKV.

Vayamos con la segunda: ‘Especies’. Que es casi muy bonita.

Quizá lo sea sí. Al lado de estas fotos hay un ‘making off’, que aquí no hemos podido colgar, porque descubrí que la foto final te puede parecer más o menos bonita, ponerla en tu salón o tu dormitorio, pero el acto artístico real está en el ‘making off’.

¿Por qué lo dice?

Se trata de llegar a la comunidad y remover a sus gentes. Se trata de meterlas en el agua que es profunda, yo lo consigo con cajas de naranjas que están abajo. Y todo esto con presupuesto cero. Y hay una acción y es esa acción está la clave. Pero, claro, llegar a este perfección tiene moco de pavo: que te llega el viento, que te llegan las moscas en la Albufera y te atacan, que llegan una tormenta. Un montón de cosas que te pasan en el exterior y no te pasan en el estudio.

Y esto es arte pictórico clarísimo con el juego de espejos y un trabajo de luz increíble.

Aquí lo que ocurre es que me invitaron a una residencia artística en Valencia, en la Albufera. No tenía idea qué era ni que iba a hacer esto, y cuando me alquilé una vespa y empecé a dar vueltas, me dije: «Dios mío, pero esto ¿qué es?». Brillos, todo brillos, reflejos, a veces me parecía que me desmayaba de tanto mirar. Me preguntaba qué podía hacer. Y me dije: «Necesito seres humanos». El paisaje ya está hecho. Decidí hacer un catálogo general de especies humanas de la Albufera.

Dicho así, casi hace reír.

Un poco sí, la verdad. Ahí están el pescador, la fallera mayor, el roquero, los cazadores de patos, las señoras de su casa, Simón el barquero, los arroceros, los camareros, los bomberos del Palmar, las pescadoras de anguila, que también tienen una historia detrás.

Una pieza del hombre reno en Noruega de la serie 'Reindeer-man'. Lucia Herrero

¿Y la tercera serie? ‘Reindeer-man’. Se acerca a las ficciones narrativas de Joan Fontcuberta.

No. No. No tiene nada que ver. Nace de otra residencia artística en Noruega. Me invitaron a una isla muy chiquitita. Y yo me digo, de nuevo: «¿Qué voy a hacer allí durante tres semanas? No me da tiempo a nada». Hay bonitos paisajes, pero no conozco la sociedad noruega. Los noruegos no son como los españoles, que nos apuntamos a todo, son tímidos, no están ni en la calle. Y se me ocurrió llevar un personaje. «Si nadie me hace caso, lo pongo en el paisaje y con esto tiro», me dije. Me propuse a ver si era capaz de remover toda esta sociedad.

¿Cómo le fue?

Comencé por llevar un personaje que en sí mismo ya tenga una contradicción. Es un hombre reno, el reno es el animal nacional. Se lanza a la carretera como si fuera una ‘road movie’. Se lanza al viaje porque quiere conocerse a sí mismo, tiene un problema de identidad, y en el camino va conociendo gente que yo no conozco, y es la gente que yo ‘secuestra’ para que participe. Y siempre verá que hay medios de locomoción… No contratamos a actores. Llamamos a una puerta, toc toc. La propia gente quería participar: un rico quiso sumarse con su novia y con su coche de edición limitada, uno como en el que murió James Dean. Y con ellos hacemos toda una sesión: el hombre reno hace autoestop, ellos lo recogen; buscaba cazadores y ya recurro a ver quién tiene cazadores. Y acceden a teatralizar todo esto. Los personajes son reales.

¿También el hombre reno?

El único actor es el hombre-reno, sí, que además es mi exmarido. En cada ejercicio de ‘Antropología fantástica’ improviso una idea distinta. Aquí descubrí que el catalizador fue el hombre reno, que fue el que me permitió cruzar a través de Noruega. Él era el hilo conductor de toda la historia y me permitió convencer a gente que no conozco porque es difícil. Y con un personajito así la gente te va diciendo que sí. Me hablaron de un señor que tenía renos. Después de dos días de viaje, ese el final: el hombre reno se encuentra con el reno. Y resuelve su tema de identidad. El hombre reno se va despojando de todo, de ropa y se mete desnudo en el bosque. Así terminaría la historia. Mi exmarido tiene estas dotes de artista, de actor, de músico. Esta es la tercera serie…

En la cuarta serie, 'Tributo a la bata', Lucía Herrero se fija en las mujeres del núcleo rural, que siempre han estado ahí pero un tanto olvidadas. Lucía Herrero/DKV.

La cuarta es ‘Tributo a la bata’.

Todo en gira a la bata… Y ahí yo pincho el compás para hacer un análisis de género. Hay unas mujeres que son la última generación de mujeres dedicadas a su familia, son esposas, son madres, son cuñadas, etc., pero la sociedad no les ha dado el espacio de libertad para estudiar o no estudiar, de tener negocios, de manejar dinero, opiniones políticas. En cambio llevaban un peso gigante en la sociedad y nadie les había hecho mucho caso.

Algunas de esas mujeres parecen de Federico García Lorca.

Se abordan muchos temas: caracteres fuertes, soledades, el éxodo rural, la política, la igualdad… Con las batas querría decirle que lo que hago es pervertir un poco sus lugares sagrados, donde ellas han vivido siempre, donde no cabía el juego, y las he llevado a otro contexto. Detrás de una primera capa, que podría ser el humor, hay más capas. Hay mucha estadística emocional. Como ve, ‘Arqueología fantástica’ no es una serie o un conjunto de series: insisto, es un camino.