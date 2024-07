La tarde genial de Dani Olmo y Merino

El exportero alemán Harald ‘Toni’ Schumacher, poco antes del choque (otro para leyenda), recordaba una de las frases capitales de este juego: «El fútbol es impredecible». Sin duda. Y podría recibir unos cuantos adjetivos más, quizá por ello Vujadin Boskov inventó un axioma pseudofilosófico: «Fútbol es fútbol». Eso sucedió ayer. Se enfrentaban dos grandes equipo, parejos. Para algunos periodistas españoles los alemanes eran algo mejores, portaban muchos títulos a sus espaldas y en sus botas. Y la verdad es que hubo de todo.

Pedri, que parecía el jugador ideal para abrir líneas y servir envenenadas asistencias, fue arrollado por Kroos y el azar resolvió una duda que seguramente había manejado De la Fuente: hubo de retirarse y apareció Dani Olmo, que sería con Rodri (otra vez Rodri: corazón frío y elocuente, pase milimétrico, dirección soberana o absoluta de mariscal de estrellas), la figura. De entrada, como se presumía, Alemania llevó la manija: por potencia, por ansiedad, por respeto a su gente, por la mecánica de los gigantes o de su complexión de ‘panzers’. España no tardó en tomar el pulso y profundizar: Nico penetró por su banda hasta tres veces y sirvió para nadie, no por imprecisión o despiste, sino porque los delanteros no olisquearon la sangre o el peligro real del extremo-hurón.

Poco a poco, con la inspiración de Yamal y Nico, con el empuje de Fabián, ‘el oscuro’ (en una entrevista revelaba que le gusta ese rol, que lo prefiere; el brillo para otros), España empezó a morder. Y un pase medido de Yamal, limpio, concebido para rematar con tersura, lo metió adentro Dani Olmo, ese tipo fantástico, modesto, con recursos. Afanoso. En realidad, pasaron muchas cosas, pasó un arbitraje aleatorio, se hicieron en nuestro bando cambios difíciles de entender, igualó Wirtz, pero el que no desapareció en ningún momento fue Olmo.

De sus botas, cuando llegaban los penaltis, salió un centro milagroso, preciso, al agujero negro del área, y allí emergió, como si planease como un milano de asombros, Mikel Merino. Hasta ahora, el interior de la Real había pasado sin pena ni gloria, como un interior rutinario algo bajo de forma, pero ayer ejecutó uno de esos remates para la historia: plástico, de volatín undoso, de mago del aire. Impresionante. Y todo el miedo y la tensión acumulados se concentraron en ese impacto que liberaba a todo el mundo y especialmente a Luis de la Fuente, que quizá no tuviera, en puridad, su mejor tarde. Pero, ¿a quién le importa ya que se precipitase en la salida de Yamal y Nico, que tanto impresionaban a los alemanes? A pocos.

Ha habido bajas en la pelea, tarjetas, lesiones, pero hay que seguir. Más que nunca. Caiga quien caiga. La lección de ayer es casi cósmica: los ‘niños’ son imprescindibles, imponen, son letales, tienen recursos y están muy lejos de ser unos juveniles, diga lo que diga su edad.