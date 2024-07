La prehistoria literaria de Francisco Umbral comienza en 1963, con un folleto dedicado al poeta José García Nieto, que años después, gracias a las maniobras de su amigo Camilo José Cela, ganaría el Premio Cervantes: ‘José García Nieto: semblanza directa y esquema biográfico’. Es ésta una publicación muy rara y poco conocida, que no aparece recogida en las bibliografías del escritor que prepararon Ángel-Antonio Herrera en 1991 y Carlos X. Ardavín en 2003, ni en la ‘Obra consultada’ que incorporó Anna Caballé a su biografía ‘Francisco Umbral. El frío de una vida’ en 2004. Ese pequeño ensayo sobre García Nieto apareció originalmente publicado en el nº 83 de la revista ‘Punta Europa’, de marzo de 1963, y es la más antigua publicación exenta de Umbral que conozco. Artículos había publicado ya muchos: en ‘Arco’, la revista del SEU de León, ‘Proa’, ‘El Norte de Castilla’, donde el 21 de marzo de 1957 debutó firmando con su verdadero nombre, Francisco Pérez, en el ‘Diario de León’ desde el 13 de febrero de 1960, en la revista gráfica ‘Vida Mundial’, a la que entregó su primera colaboración el 4 de marzo de 1961…, pero no he visto un folleto o libro con la firma de Umbral anterior a este sobre García Nieto.

Al año siguiente, en 1964, ganará ya el Premio Gabriel Miró con ‘Tamouré’, un cuento costumbrista escrito en primera persona, con esa extraña palabra «recalentada» por título, que «suena a Caribe falso» y a «trópico de microsurco», como él mismo la definió. Precisamente ‘Tamouré’ y once cuentos más formarán su primera colección de relatos, que llevará por título el del cuento premiado y que publicará Editora Nacional, en su colección ‘Prosistas españoles’, en 1965.

Ese mismo 1965 publica Umbral sus otros dos libros iniciáticos. Si ‘Tamouré’ era un libro de cuentos, ‘Larra. Anatomía de un dandy’ será un ensayo y ‘Balada de gamberros’ una ‘nouvelle’. Ambos se los publica Cela en Alfaguara, el primero en la colección ‘Los ojos abiertos’ y el segundo en ‘La Novela Popular’, colección que dirigía Jorge Cela Trulock. El libro sobre Larra (su primer gran libro hasta ‘Memorias de un niño de derechas’, según le confesó a Eduardo Martínez-Rico) es una defensa del artículo periodístico, porque, como le dijo Umbral a Ángel-Antonio Herrera, «no hay géneros superiores a otros… Cualquier artículo de Larra es inmensamente superior a la mayoría de los sonetos que se escribieron en el XIX, porque Larra era un gran escritor y el XIX apenas da poetas, aparte de Bécquer y Espronceda. Resulta entonces que el artículo, género considerado menor por algunos, es lo más relevante, literariamente, en la España del XIX». ‘Balada de gamberros’ es una novela corta sobre adolescentes tirando a vándalos, en la que Anna Caballé ve la influencia de ‘Les enfants terribles’, de Jean Cocteau, y que anuncia futuras exploraciones sobre el mismo tema en libros como ‘Los helechos arborescentes’ o ‘Memorias de un joven malvado’.

En 1966 aparece la primera gran novela de Umbral: ‘Travesía de Madrid’, también en Alfaguara, que, según la nota que escribí en mi ejemplar, me regaló Ildefonso Manuel Gil en septiembre de 2001. Ya no lo recordaba. En ‘Travesía de Madrid’ está el origen de su vocación de cronista, que dará libros tan extraordinarios como ‘La noche que llegué al Café Gijón’ o ‘Trilogía de Madrid’. Y ese mismo año publica otro cuento bastante olvidado en un libro colectivo: ‘Una nueva luz y 29 premios más. El cuento en la literatura española actual’, editado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que decidió publicar los cuentos premiados en el concurso organizado para la concesión de la ‘Hucha de oro’, de 26 ‘Huchas de plata’ y 16 ‘Huchas de bronce’. Umbral no ganó la ‘Hucha de oro’ y el premio gordo fue para un cuento de José María Sanjuán. El de Umbral se tituló ‘Fantasía de los tres nietos en la Aurora Boreal’ y no lo veo en las bibliografías consultadas.

Esta era la prehistoria literaria de Umbral. Pero no contábamos con que aparecería otra novela corta que nadie recordaba. Se trata de ‘Días sin escuela’, una novela de 1965 sobre el León de posguerra con la que Umbral ganó el Premio ‘Provincia de León’ y que se publicó al año siguiente en la revista ‘Tierras de León’ de la Diputación Provincial. Allí la encontró, sin que nadie hubiera reparado nunca en ella, Alfonso García, y fue hermosísimamente editada en el año 2023 por el Instituto Leonés de Cultura, con una nota preliminar del propio Alfonso García, un epílogo de Emilio Gancedo y unas delicadas ilustraciones de Avelino Fierro. Casi sesenta años después de ser escritos salían de nuevo a la luz estos ‘Días sin escuela’, libro que constituye otra muestra de sus novelas de adolescencia y enriquece la ya nutrida bibliografía del escritor madrileño.