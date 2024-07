Fans de Bunbury en La Romareda: "Es uno de los mejores cantantes que ha dado España"

No hay rincón de España que no esté representado en el concierto de Bunbury en La Romareda. Seguidores de prácticamente todas las comunidades han acudido a esta cita tan especial con el músico zaragozano, que dará comienzo a las 22.15. Y no solo eso. La representación internacional también es muy numerosa y entre quienes aguarda en las puertas de acceso al estadio hay personas llegadas de México, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua… que no quieren perderse la actuación de un artista de talla internacional como es el zaragozano Enrique Bunbury.

“Estuve en Madrid y no podía faltar a este concierto en su ciudad”, cuenta Miguel, un joven madrileño (de Móstoles) de 22 años que no podía faltar a este último ‘show’ de la gira y que desde la mañana de este sábado ya esperaba en la puerta 15 de acceso a La Romareda. Lleva un ‘look’ clavado al de Bunbury en su mejor etapa con Héroes. El parecido es muy llamativo, también en la voz. Miguel es el cantante de una banda tributo, Héroes El Culto (lo hacen realmente bien). “El 19 de este mes tocamos en Alcorcón”, añade. Es la primera vez que visita Zaragoza y reconoce que le gustaría venir a tocar con su grupo. El pasado sábado también fue la primera vez que vio a Bunbury en concierto, en el Wizink Center de Madrid. “Fue increíble. Lo teníamos muy cerquita, enfrente nuestro”, apunta Lucía (también de 22 años), pareja de Miguel. Ambos se conocieron en un concierto tributo de Héroes del Silencio.

Pertenecen a una generación más joven que la de Bunbury, pero la pasión musical de sus padres por el artista y el grupo Héroes del Silencio ha calado hondo en ellos: “Nos gusta porque cuando empezó con Héroes del Silencio su música era diferente a todo dentro del rock, con un sonido único. Por otra parte, las letras de Bunbury logran que te sientas muy identificado, te acompañan en la vida. Además, canta muy bien. Junto con Raphael es de los mejores cantantes que ha dado España”, afirma Miguel.

Tras el concierto, Miguel y Laura tendrán tiempo de conocer la ciudad natal de Enrique Bunbury. El domingo, y por este orden, irán “a la calle de Héroes del Silencio y luego a ver a la Virgen del Pilar”, cuentan.

Carlos Rodríguez ha venido desde Guadalajara (Jalisco, México). Estuvo en el concierto que Bunbury ofreció en el estadio Tres de Marzo el pasado 12 de junio. También estuvo presente en el que hace una semana tuvo lugar en Wizink Center de Madrid. “Me considero muy gustoso de la música de Bunbury y hacemos estas locuras en las que nos reencontramos amigos y seguidores. Esta vibra y esta magia es distinta. Estar aquí es muy especial porque tenemos como un emblema Zaragoza, porque sabemos que aquí empezó todo y aquí fue el parteaguas de lo que hoy en día conocemos”. Es la segunda vez que viene a Zaragoza a ver a Bunbury. Su anterior visita fue en 2017, para ver al artista zaragozano en el pabellón Príncipe Felipe. Lleva en la puerta 2 de acceso al ‘front stage’ desde las 11.00 del pasado viernes y ha pernoctado en la fila. “Es un placer estar aquí para ver a Bunbury. Lo amerita, totalmente”, subraya.

Varios países de Centroamérica están muy bien representados en la fila con Fernando (Honduras), Karin (Guatelama), Gabriela (El Salvador) y Caleb (Nicaragua). “He estado en cuatro conciertos de Bunbury y gracias a Dios y a mis padres pude verlo en directo con Héroes del Silencio en 1996, en Honduras, cuando yo tenía 6 o 7 años. Recuerdo que empezó cantando ‘Entre dos tierras’”

Carla Andújar, dominicana y residente en Navarra, lleva desde las 17.00 del viernes aguardando junto a una de las puertas del estadio. Estuvo en el concierto de Nueva York (Madison Square Garden) y en el de Madrid. “He dormido aquí y lo he pasado mal, con mucho frío, pero vale la pena. Si fui a verlo a Nueva York, no me iba a perder esta ocasión en su ciudad natal", ha dicho.

Desde Rocafort de Bages (Barcelona) han venido Héctor y Neus. “Hemos llegado este sábado un poquito antes de las 10.00. Desde 2002 he ido a todos los conciertos que ha dado en Barcelona, también he estado en varios en Zaragoza, Madrid, Valencia... Lo vimos la semana pasada en Madrid y estuvo genial”, dice Héctor.