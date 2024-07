Paco Rajato: "Quiero darle las gracias a Enrique, su música me ha mejorado la vida"

La tarde y noche de este sábado no eran competitivas, aunque en estas reuniones devotas surge el factor "pues yo". Es inevitable: tú has estado en 50 conciertos, pues yo lo conozco desde que éramos pequeños y tengo 25 ejemplares diferentes del mismo vinilo. Sin embargo, no faltaban historias de emoción pura, viajes transoceánicos ex profeso (de propio, como se dice en Aragón) o relatos apasionados acerca de una vida mejor gracias a una música concreta. El de Paco Rajato e Inma García, por ejemplo. Han llegado al mediodía desde Guadalajara, con las entradas para el concierto de Bunbury compradas hace meses y los ánimos por todo lo alto. Inma se sumó a la fiebre bunburiana con el tiempo, pero en el caso de Paco el asunto viene de lejos.

La pareja había quedado este sábado con varios amigos de Guadalajara y Zaragoza, todos con un denominador común: la emoción. "Soy de Madrid, nací el 12 de agosto de 1970, justo tres años y un día después que Enrique. De hecho, ‘Agosto’ es mi canción favorita de Héroes. Junto a la casa de mi abuela había una tienda de discos, JL, y allí encontré el primer epé de Héroes. Me voló la cabeza cuando lo puse. Fui enseñándoselo a los amigos, lo llevaba al pueblo los fines de semana... extendí la fiebre".

Paco tiene un amigo que trabajaba en el NH Príncipe de Vergara. "Un día me llama y me dice que los Héroes estaban alojados allá; tocaban en la Jácara y conseguimos entradas. Tras ese concierto ya no he bajado del barco".

El madrileño ha visto 15 veces a Héroes, incluyendo su último concierto en España a día de hoy, el 12 de octubre de 2007 en La Romareda. A Bunbury, alguna más. "Recuerdo el del Hipódromo de Madrid, en el 25 aniversario de Los 40. Tocaban tras Gabinete y El Último de la Fila, empezaron muy tarde y como hubo gente que no aguantó hasta el final, mis colegas y yo lo vimos delante del escenario. Ese día lo dieron todo. También fui al de La Romareda con Las Novias y Niños en el 91".

Con Bunbury, desde el principio

Paco no renegó de su apoyo a Bunbury tras ‘Radical sonora’. "Me pareció bien que quisiera experimentar con otro estilo; ya estuve en un bolo de aquella etapa, y he visto conciertos de todas sus giras. Para mí, su música es un catecismo". Inma explica desde su óptica personal que "sin ser tan fan como Paco, me encanta su directo, es una bestia en el escenario".

Paco recordaba una anécdota antes de entrar al estadio. "Allá por 1989, comiendo con mis padres en un restaurante de Medina del Campo, mi madre miró a la puerta y dijo “vaya cuatro macarras entran ahora”. Eran ellos. No llevaba cámara encima y no eran tiempos de móviles, claro. Luego pude saludar a Juan, Pedro y Joaquín en la firma del ‘Live in Germany’, pero me falta Enrique. Quiero darle las gracias desde aquí por su música: me ha mejorado la vida".