Ramón Gacías, batería de Bunbury: “Lo difícil con Enrique es delimitar trabajo y amistad, pero lo hemos logrado”

Al fin en casa. El sábado pasado, triunfo en Madrid. ¿Se ha pasado el jet lag?

Pues me ha dado duro esta vez, la verdad. A veces pega poco y otras da muy fuerte, como ahora.

Dos conciertos en México, otros dos en Estados Unidos, Madrid. Son públicos muy diferentes...

México es increíble, el público es una cosa loca. El escenario estaba en La Curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, porque el Foro Sol en el mismo recinto estaba en obras. En la Curva aún cabe más gente, eran 70.000 personas que adoran a Enrique y no pararon de gritar: son muy apasionados. En Guadalajara fue algo parecido, aunque cabía menos gente, pero fue todo un estadio lleno con capacidad similar a La Romareda.

Y en los States, dos templos: el Forum y el Madison.

Sí, son recintos increíbles, no tanto por su aforo como por la historia que encierran. Entrar a los camerinos y ver los nombres y fotografías de la gente que ha tocado allá impresiona mucho, aunque obviamente sales luego a hacer tu trabajo sin presión extra, simplemente quieres hacer lo que sabes. Pero lo dicho... Neil Young, Dylan… no hay una sola banda que pueda gustar de los 60, 70 y 80 que no haya estado allí, es casi más fácil hacer la cuenta al revés.

Es usted el metrónomo de Los Santos Inocentes, y lleva junto a Enrique Bunbury toda su carrera solista. ¿Cómo ha vivido todo lo ocurrido en los dos últimos años?

Llevo mucho tiempo trabajando en el mundo de la música y estas cosas ocurren. Si te gusta lo que haces, que es mi caso, tocas en cada sitio como si fuera la última vez que vas a pisarlo, porque no sabes si efectivamente va a ser así. Ha sido una suerte poder volver a girar; bueno, Enrique prefiere llamarlo ‘shows únicos’.

Esta tanda acaba hoy. Enrique planea grabar este mismo verano... ¿Qué planes tiene usted?

La idea de Enrique es grabar, sí, y del futuro nada se sabe, se irá escribiendo. Me fui a vivir a Ciudad de México hace siete años y trato de desarrollar allá mi carrera; en España la gente sabe de tu trabajo después de tanto tiempo, pero allá ha sido arrancar casi de cero, aunque me conozcan por mis años conEnrique. En eso estoy, conociendo gente, moviéndome.

¿Ha hecho ya alianzas estratégicas en tierras mexicanas?

Trato mucho con Pipe, multiinstrumentista de Zoé, y productores concentrados en la música para cine. Es enriquecedor conocer diferentes formas de trabajar;además, hay una alegría palpable en la calle, en el trato, cosas que hemos perdido un poco en España.

Está de vuelta en casa ¿Qué recuerda de su tiempo con Gazza?

Gazza es Zaragoza, donde vengo poco;es familia, mis inicios en la música. Mis hermanos y yo teníamos toda las ganas de sacar un grupo adelante. Fue una época de aprendizaje, de ilusión.

¿Y su amistad con Enrique? ¿Dónde nació?

Conocía a Enrique de la Estación y de la noche zaragozana. Yo estaba con Gazza y tenía un estudio de grabación; Enrique vino a producir una maqueta de Amaral, y trabajamos juntos en ella. Al acabar me comentó que quería tenerme en su proyecto solista, Héroes acababa de parar. Me dijo: «¿Qué tengo que hacer para convencerte de que vengas conmigo?», y hasta hoy. Soy el más viejo históricamente entre los que han trabajado con él. Tenemos una comunicación sin hilos, amistad y respeto mutuos. A veces, lo difícil es precisamente delimitar trabajo y amistad, pero lo hemos logrado, hay un equilibrio bonito ahí.

¿Qué va a pasar en La Romareda? ¿Viene usted emocionado?

Pues sí, impresiona que vayan a derribar el GolSur, que el concierto cierre una etapa del estadio. Personalmente es la primera vez que toco en La Romareda, aunque estuve en el concierto de Héroes en 2007 tras el escenario, grabando los conciertos para los discos que salieron después. Ahora hay familia y amigos viéndonos, pero nosotros llegamos centrados para dar una vez más el máximo, y ofrecer el mejor concierto posible.