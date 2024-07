Bunbury enamora en La Romareda

Dicen que el orden de los factores no altera el producto, y que Fernando e Isabel se montaban hace más de cinco siglos un quiasmo con eso de que tanto montaban y montaban tanto. Enrique Bunbury sabe de retórica, y ejerce de monarca musical para millones de personas en todo el mundo. Anoche, en su Zaragoza, no varió repertorio (estaba cantado, no contado) en ese estadio de La Romareda que va a cambiar ya mismo de fisonomía en aras de la modernidad.

A nadie pareció importarle saber qué iba a ocurrir y cuándo. La grandeza del espectáculo pudo con las ansias de novedades de los presentes, y la velada ya engrosa el libro de oro de los conciertos zaragozanos.

Se jugaba el partido en un escenario de grandes noches musicales: Bunbury participó en tres de ellas como vocalista de Héroes allá por 1991 (junto a Niños y Novias) y 2007 (dos días con sus compañeros en la heroica armada). Tocar ayer era como jugar una final, y Bunbury tenía la responsabilidad de marcar el gol del triunfo, trabajando la jugada con mimo, apoyado en su equipo.

Los miles de seguidores del cantante zaragozano acceden poco a poco al interior del estadio de La Romareda de la capital aragonesa. Los miles de seguidores del cantante zaragozano acceden poco a poco al interior del estadio de La Romareda de la capital aragonesa.

Engrasados y entonados

Ya lo decía ‘La bola de cristal’: con amigos se puede. Jordi, Erin, Alvaro, Ramón, Jorge, Quino y Erin ponían el soporte musical, y la comunión fue tal que realmente da pena que esta tanda de ‘shows únicos’ se acabe. Es una entente la suya que pide continuidad. Curiosidad: tres cuartos de hora antes de empezar, el percusionistra Quino Béjar salió un momento a la calle por la puerta de jugadores, a estirar las piernas hasta los camerinos, situados en el Auditorio: es un tipo discreto, que saludó con timidez a un fan que le reconoció, estupefacto tras encontrarlo en un lugar tan inusual justo antes de tocar.

“Que inmenso placer estar aquí, en el estadio de La Romareda, sabiendo que este lugar no va a ser lo mismo a partir del lunes"

No muy lejos, Copi Corellano (teclista en ‘El espíritu del vino’ de Héroes, alma de El Huracán Ambulante con Enrique) atendía con una sonrisa en los Porches del Audiorama a las numerosas peticiones de fotos que recibía por parte de los seguidores más acérrimos.

Después del chaparrón del viernes y de las gotas caídas a primera hora de la tarde de ayer, la AEMET tranquilizaba al personal reduciendo a casi cero la posibilidad de lluvia durante el concierto. Una temperatura agradable redondeaba el marco, y la cerveza no dejó de manar. Además, la entrada fue escalonada y no hubo atascos en las puertas: fueron muchos los que sacrificaron el tema de llegar pronto y prefirieron esperar en los bares de alrededor… y es que en el debe del concierto figura el ‘affaire’ bocadillo: la primera remesa se acabó muy pronto dentro y no estaba permitido traerlos de fuera. Eso sí, el problema acabó resolviéndose.

Un recital nutritivo

El alimento espiritual, eso sí, no faltó. Bunbury salió a las 22.06 con su uniforme de gala en estos últimos conciertos: de negro, con gafas de sol, pañuelo rojo al cuello, para irse quitando capas conforme pasaban las canciones. El atuendo, por cierto, tenía abundantes réplicas entre el público. Bastaron un par de pasos suyos sobre el escenario pala ra desatar la electricidad; no obstante, al ser un espectáculo de biorritmo lábil, con la pausa y el trote alternándose en una suerte de caos ordenado, había tiempo para mover los brazos y cabecear lo justo al ritmo marcado por el impertérrito y siempre eficaz Ramón Gacías.

Tras ‘Hombre de acción’ llegaría la primera alocución de Enrique. “Que inmenso placer estar aquí, en el estadio de La Romareda, sabiendo que este lugar no va a ser lo mismo a partir del lunes; para mí es un honor hacer el último concierto aquí. Este espectáculo llega a su fin, han sido 11 shows únicos en diferentes países y ciudades... ¡Y dónde mejor para cerrar este show que en la ciudad inmortal!”.

El tempo del concierto tuvo, como en Madrid, un claro meneo con ‘Invulnerables’, el primer sencillo de ‘Greta Garbo’. “Es como si fuera el último de los conciertos, así vivimos cada día, es un verdadero regalo”, dijo el autor de ‘Pequeño’, antes de dar paso a ‘Alaska’.

La cosa dio para reflexión. Aquello era una maquinaria musical de un engranaje perfecto, con un directo de una calidad apabullante. ¡Cómo se agradece ver a una banda de músicos tocar así, con alma y verdad, en tiempos de música urbana y sonidos enlatadas! Mención aparte merece Jordi Mena, el gigante bueno de la sutileza, que armado de su Strato y su Telecaster blancas llevó a otra dimensión el espectáculo con sus solos. ¿Y Álvaro Suite? ¿Qué más se le puede pedir a un músico que lo hace todo bien? Guitarra rítmica, solos, coros... encima, exuda desparpajo.

Y llegó ‘El extranjero’

Pedía la noche magia cabaretera y el maestro Rebenaque, domador de teclas desbocadas, la proporcionó en el tema que volvió a marcar el rugido de un público, duplicado en Zaragoza con respecto al que abarrotó el Wizink Center, aunque no se llegara estrictamente al ‘sold out’ (marcado en las 30.000 personas) en La Romareda. Faltó muy poco: un bigote de gamba, dos a lo sumo.

‘Desaparecer’ retó a los lagrimales del personal un día más: es la canción más emotiva de ‘Greta Garbo’ y un nuevo clásico en el bagaje de Bunbury. Garbo que atesora ‘La actitud correcta’, una canción que golpea en el abdomen con su ‘un-dos’ sostenido. La antesala de ‘Apuesta por el rock’n’roll’, himno de himnos, que las (casi) 30.000 gargantas presentes corearon como una sola. Bunbury se la dedicó a su amigo ‘Fernanbilly’, el aventurero Fernando Rutia, recientemente fallecido.

‘De todo el mundo’ es otra canción con DNI propio. En el tono chamánico que imprime Bunbury a sus presentaciones es la que más se acompasa con el pulso cardiaco, la que más suena a lenta del baile de graduación. El suave crescendo emocional hacia el estribillo y el paseo entre el público de las primeras filas ayudó a encauzar la liturgia. ‘Entre dos tierras’, por supuesto, fue el cierzo: La Romareda se convirtió en una gran ola de manos al aire y coros casi futboleros, fenómeno continuado con ‘Lady Blue’.

‘Maldito duende’ estaba antepenúltima en la lista, y marcó otro pico en la escala Richter de La Romareda; ahí hubo lágrimas en los ojos de gente que llevaba tiempo sin dejarlas salir. Acto seguido, ‘La constante’ bajaría los beats por minuto’ con esa cadencia tan armoniosa que la caracteriza, Tan armoniosa que un novio aprovechó para hincar la rodilla y pedirle matrimonio a su chica en medio del tema. Viven en Tarazona, son colombiano y ecuatoriana, se quieren. Ella dijo sí.

Faltaba poco, faltaba nada, después de ver de todo. Con ‘...y al final’ se llegó al ídem, y al balance instantáneo de la jornada: Bunbury feliz, espectadores muy contentos (levantando la lona, arrancando asientos, metiendo césped en los vasos regalados en la puerta; ¿para ponerlo en un herbario y recordar este día siempre?), sonrisa de oreja a oreja pespunteada de fuegos artificiales en el cielo de Zaragoza y los acordes de 'Stand by me' como lacre del sello. Como diría Scorsese en traducción libre: ¡Jó, qué noche!