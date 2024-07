Bunbury: la gran noche en casa del retornado

Con contrición de catequesis, debo reconocer que el fenómeno Héroes del Silencio me pasó inadvertido, salvo canciones concretas. Algo que me ha sucedido con Robe Iniesta, por poner otro ejemplo. Sin embargo, cuando oí uno de sus conciertos de 2007 en la Romareda, me pregunté: “¿Dónde andaba yo, qué oía, cómo se me ha podido escapar este impresionante sonido?”. El escritor y locutor Miguel Mena me contaba maravillas de sus temas y de sus canciones, pero fui un poco insensible, quizá hasta esa noche. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho Enrique Bunbury; lo he seguido desde que inició su carrera en solitario.

Desde la separación del grupo, cuando lo oía hacer pinitos, escalas, ensayos, con Copi Corellano -tan querido y admirado–, me conmovía, y he escuchado con placer su evolución, álbum a álbum: ‘Radical Sonora’, ‘Pequeño’ y, por supuesto, ‘Flamingo’, donde no solo se vestía de boxeador para la portada que sino que rendía homenaje a Perico Fernández y reproducía, en uno de los temas, la memorable voz de Héctor Quiroga de hace medio siglo en la Perico Fernández vencía a Lion Furuyama en Roma y se coronaba campeón del mundo de los pesos superligeros. El álbum, como casi toda la obra de Bunbury, es un amasijo de asuntos: el amor y el desamor, el desengaño, la hermandad entre la gente, el viaje, el sueño, la poética de los objetos, la injusticia, el lado oscuro de la existencia.

Bunbury puede tener mil caras y ser él siempre: arrollador, vehemente, sentimental, incluso parece querer dejar temblando en el viento una profecía, una advertencia y un canto a la vida y a la amistad. Es carismático y ejerce. Ya ha publicado muchos discos en solitario o con otros: proyectos ambiciosos de alguien inconformista, que tiene madera de divo y de héroe, que desea que le adoren las masas, y lo logra, y que vende autenticidad, arrojo, insolencia, coraje y amor al oficio, a la música, a la voz y a la poesía.

Bunbury es un personaje irreductible, soñador, teatral, paradójico. Puede ser lo más suave y tierno y a la vez un tanto levantisco. En la música, mírese como se mire, es un explorador, un buscador de tormentas y de sonidos. Se siente feliz en el escenario y en el estudio: a veces da la impresión de que anda en busca de su propia piedra filosofal, que va en pos de sí mismo y sus volcanes. Como Freddie Mercury, como Raphael (al que reivindicó y versionó), se entrega como lo que es: vocación de espectáculo, un destello de magia, una garganta acariciante y llena de adherencias, y un peregrino sin patria pero con raíces y con guitarra que se atreve a casi todo. Cantar es un destino.

Hasta a volver a la Romareda, en Zaragoza, esta ciudad que adora y que quiere hacer más conocida e inmortal a lo largo y ancho del planeta.