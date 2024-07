Ana y Carmen Mainer adaptan a los clásicos con ingenio y talento a la flauta y al fagot

Carmen y Ana Mainer Martín conforman el dúo Gavarnie Ensemble, que había publicado hasta ahora dos álbumes: ‘Music for bassoon and piano’ y ‘Mozart Contemporaries: 18th Century Music for Bassoon’. Ahora publican el tercero, que supone una afirmación de su apuesta por la música clásica de cámara y por una nueva relación con el público: ‘Si fou mi!’. Hasta ahora Ana (que toca el fagot) y Carmen (que es flautista) habían realizado recitales habituales, con dúos o formaciones reducidas, e incluso habían tocado con algunas orquestas, también había hecho proyectos de cine, de danza o trabajos específicos con actrices.

“Desde nuestra fundación en 2017 -decía Carmen en estas páginas - en Gavarnie Ensemble estamos trabajando en una doble dirección: por una parte, desarrollamos la actividad habitual de un grupo de música de cámara (conciertos, giras, etc.), y por otra nos interesa profundamente la exploración de terrenos artísticos multidisciplinares vinculados con otras artes”. Añaden ahora las dos hermanas oscenses: “Seguimos firmes en esa apuesta, en los recitales de cámara, con música más clásica o más contemporánea, y a la vez seguimos haciendo esos espectáculos, pero ahora somos nosotros quienes los hacemos”, dicen.

De esta apuesta nueva nace su nuevo álbum, ‘Si fou mi!’, que parte de una frase en francés, que podría traducirse por ‘Tan loco yo’, y en el que “usamos fragmentos conocidos de música orquestal de grandes compositores para hacer una función de una hora y cuarto con nosotros de instrumentistas y de actrices”. Explican Carmen y Ana, que viven y trabajan en París, que todo empezó por la necesidad de hacer una función suya donde se mezclase su doble condición de virtuosas y de actrices.

En ese montaje que ha dado lugar al disco, ellas permanecen todo el tiempo en escena, y usan cuatro instrumentos: las tres flautas traveseras, que toca Ana, y el fagot, que usa Carmen. Carmen iba para violinista, pero de repente descubrió el fagot y se dejó seducir por su sonido. En 2018 decía: “Podría decirse que el sonido del fagot es aterciopelado, dulce, melancólico. Pero también de una gran presencia, desgarrador en el registro sobreagudo. Para mí, lo que lo hace tan especial es la madera, esa densidad cálida y envolvente”.

Insisten que en el origen de ‘Si fou mi!’ primero fue la concepción de una función, y luego, con algunas variaciones, se pasó al disco, a la grabación. Dicen las hermanas Mainer que han elegido fragmentos conocidos de temas orquestales. “Ana los ha arreglado a su gusto, con mucha sensibilidad, para hacerlos accesibles al público. En esta campo, Ana es una fiera” dice Carmen. Ana, por su parte, subraya que en este trabajo “también queremos que la gente conozca mejor un instrumento como el fagot”.

Gavarnie Ensemble -que toma su nombre del famoso circo glaciar que es una frontera natural de España y Francia– realiza un disco de carácter popular, divertido, ameno y dinámico, que la gente podrá reconocer y disfrutar.

¿Cuáles son los autores? Bastantes y conocidos: W. Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Antonio Vivaldi, Gustav Mahler, Maurice Ravel, Amilcare Poncielli o Manuel de Falla, del que adaptan dos temas de ‘El amor brujo’, entre otros. “Intentamos usar piezas conocidas de obras suyas, sinfónicas, como un reclamo y a la vez queremos quitarles solemnidad o esa sensación protocolaria. Y lo que hacemos es adaptar esas piezas, sin que pierdan su melodía esencial, para la flauta y el fagot”. Así, como dicen ya los expertos, Gavarnie Ensemble -que toma su nombre del famoso circo glaciar que es una frontera natural de España y Francia– realiza un disco de carácter popular, divertido, ameno y dinámico, que la gente podrá reconocer y disfrutar. Las hermanas Mainer Martín han grabado un clip muy sugerente que da una idea de su trabajo y de cómo interactúan y se divierten: https://www.youtube.com/watch?v=U0trgLenKms.

Aunque Carmen y Ana Mainer viven y trabajan en París, nunca pierden la conexión con España, especialmente con Huesca. Regresarán a Aragón dentro unos días para presentar su disco en sendos conciertos: uno el día 11 de julio, a las 19.15, en el salón de actos de la Diputación de Huesca, y al día siguiente, 12, viernes, harán lo propio a la misma hora en el Centro de Historias.