Las Chicas del Góspel rinden tributo a Aretha Franklin en el Teatro de las Esquinas

Aretha Franklin, la reina del soul, está considerada como una de las mejores cantantes de la historia de la música popular. Grabó 40 discos, recibió 18 premios Grammy a lo largo de su carrera y supo llevar la pasión del góspel a la lucha racial y feminista. Falleció en 2018, a los 76 años, pero su voz y su música siguen sonando en todo el mundo y se siguen recordando varios de sus éxitos como ‘(You make me feel like) A natural woman’, ‘I say a little prayer’, ‘Chain of fools’, ‘Think’, ‘I never loved a man the way I love you’ o ‘Day dreaming’. Prueba de ello es el espectáculo ‘Tributo a Aretha Franklin’ que la formación zaragozana Las Chicas del Góspel ofrece este domingo (18.30. Aún quedan entradas, pero apunta a ‘sold out’) en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. El elenco de esta propuesta está formado por la televisiva Eli Huerva (concursante de ‘Jotalent’ de Aragón TV. También llegó al castin final de ‘OT’), Laura Villafranca, Eva Pescador, Ruth Rodrigo, Noelia Revuelta, Carla Vidán, Christian Dragan, Beatriz Murcia y Alizia Romero (vocal ‘coach’ y jurado del concurso ‘Jotalent’). El ‘show’ cuenta, además, con la dirección artística de Encarni Corrales.

Las Chicas del Góspel, grupo formado en 2012, lleva a las Esquinas el estreno absoluto de un ‘show’ que no es un concierto al uso ni una obra de teatro ni un musical. «Este tributo es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora porque nuestro público está acostumbrado a vernos cantar canciones, pasar un buen rato, hacer broma, reírse e irse a su casa más felices de lo que han venido. Esto se va a mantener, pero queremos ir un paso más allá. Hay mucha música, sobre todo de Aretha, Y también algunas sorpresas. Es un concierto teatralizado, estamos justo en los límites porque no es un musical ni una obra de teatro donde se canta. Podríamos decir que es una historia que se canta y que se cuenta», explica Alizia Romero, directora de Las Chicas del Góspel.

Una artista ejemplar

En este espectáculo han contado con la participación de la actriz y directora de teatro Encarni Corrales. «El texto es de creación propia, escrito entre Encarni y nosotras. Contamos una historia en la que muchas personas se van a ver reflejadas y en la que Aretha es el hilo conductor. Como mujer que nos representa y a la que admiramos, hemos querido rendirle así este homenaje», explica Romero.

Interpretar las canciones de la reina del soul es algo que cuando menos da ‘respect’, como el título del tema de Otis Redding que la cantante estadounidense elevó a otra dimensión, pero Las Chicas del Góspel se manejan a la perfección en este terreno. «Incluimos mucho repertorio de ella desde que presentamos hace unos años el espectáculo ‘Mujeres’», añade.

Diez integrantes componen Las Chicas del Góspel, aunque en esta ocasión estarán sobre el escenario nueve. Falta Itziar Gimeno, que no puede acudir porque en este momento se encuentra trabajando fuera de España.

Tener una buena voz es importante a la hora de cantar, pero hay más factores: «Siempre lo explico con un ejemplo que todo el mundo entiende: en un concierto de Joaquín Sabina hay muchas personas que se emocionan. No por su voz, sino porque conectan con lo que él transmite con sus canciones –señala la directora de Las Chicas del Góspel–. Para muchas personas su timbre no es de cantante. Sin embargo, la gente conecta y eso va a suceder, tengas la voz que tengas. Es lo único que no se puede aprender. Pero el resto sí porque al final la voz es un instrumento compuesto de músculos que están dentro del cuerpo, y los músculos se entrenan. Puedes ejercitar tu voz partas de donde partas», subraya.