Esto es lo que no puede llevarse al concierto de Bunbury en La Romareda

El concierto de Enrique Bunbury en La Romareda comienza este sábado 6 de julio a las 22.00. Esa hora es la indicada para que suenen las primeras notas en directo, pero la celebración se iniciará bastante antes, ya que las puertas se abrirán entre 18.30 y 19.00, según las previsiones de la organización. Todo se ha dispuesto para que la entrada y colocación posterior de los asistentes sea lo más ordenada posible.

Cuando se abran las puertas deberá pasarse la consabida revisión de bolsos y mochilas. La organización recalca que está prohibido llevar comida y bebida de fuera (con la excepción de botellines de agua sin tapón), una medida habitual en los conciertos y festivales, que no en los partidos de fútbol. Lógicamente, va a haber venta de bocadillos y bebida en las barras y zonas de bar del estadio. Se han dispuesto unas 200 personas para cubrir las necesidades de hostelería: 120 camareros en barra, 35 camareros que se moverán con mochila de cerveza por las gradas y aproximadamente 50 personas encargadas de la confección de bocadillos.

Lo que no entra

El responsable de seguridad del concierto ha explicado lo que se puede y no se puede entrar a La Romareda este sábado. No se admitirán bocadillos, aunque sí se podrán pasar los citados botellines de agua de un tercio de litro sin tapón. No están permitidos los palos de selfi, los paraguas (la solución para una posible lluvia sería el chubasquero o una capa plegable), los cascos grandes, las baterías externas de móvil o cualquier otro objeto contundente que pueda convertirse en un elemento arrojadizo causante de un potencial daño.

Tampoco se podrá pasar con cámaras profesionales de foto o vídeo, con la lógica excepción de los profesionales acreditados para la cobertura del concierto, que tendrán circunscrita su presencia en el foso a las tres primeras canciones de la noche, como suele ser habitual en eventos de este calibre.