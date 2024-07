Estrella Morente: "El escenario de Lanuza fue crucial en mi carrera”

Pirineos Sur presenta una programación muy ecléctica en este 2024, que comienza hoy con el recital de Estrella Morente (Las Gabias, 1980) en el Auditorio de Lanuza (36 euros más gastos en Fever). Recuperada ya de la operación de urgencia que sufrió hace algo tres meses por un problema vesicular, la primogénita de Enrique Morente llega (21.00) para demostrar la calidad artística que ha pulido tras pasar casi toda su vida sobre las tablas.

Estrella conoce la plaza y está encantada de volver. Además de su concierto, esta noche se engalana el cartel con el homenaje a ‘La leyenda del tiempo’ (23.00), en el que participará la prole de Camarón de la Isla (Gema, Rocío y Luis de Camarón) junto a los músicos que acompañaron al cantaor gaditano en la grabación de este disco: Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino Di Geraldo o Pedro el Granaíno. Cerrará la noche (0.30) el DJ aragonés Diego Aguas.

"Por suerte, he estado varias veces en Pirineos Sur –explicaba este miércoles 3 de julio la artista granadina desde la carretera– y siempre siento la emoción de la primera vez. Eso sí, cuando vine en la gira de ‘Omega’ con mi padre y Lagartija Nick, la impresión fue irrepetible. Fue en el 97, yo era una chiquilla de 16 años. Venir a este lugar maravilloso y comprobar como se combinaba la distorsión de la guitarras de Lagartija Nick con la voz de mi padre y ese lago quieto como un plato fue un contraste espectacular. Aquello fue crucial en mi carrera. He vuelto con otros compañeros y compañeras, hace no mucho con Dulce Pontes;aprovecho para agradecer al festival como aficionada y cantaora que guarde este espacio al flamenco".

Estrella Morente llega a Lanuza con un esquema de flamenco puro. “Estoy abierta a todo en una música, y me consta además que el espectáculo de ‘La leyenda del tiempo es impresionante, es un honor compartir noche con ellos. Acudo con mis guitarristas, mi percusión, bailaores y mis palmas, con arropo para dar lo mejor de mí misma y homenajear así a los maestros, a Camarón y a mi propio padre, siempre presente.Como él decía, llego a cantar cortito y flamenco".

La cantaora apuntaba que "mi padre nos enseñó a valorar y amar nuestro trabajo desde la visión del eterno discípulo, a salir adelante por la vía del sacrificio, el tesón y la búsqueda; en mi familia no hay espacio para codazos, complejos o recelos. Llamarse Morente es sinónimo de arte, cultura y pasión: nunca ha pesado, ni hay una parte mala.

Estrella Morente concluía afirmando que "mi padre estaría orgulloso de ver que nuestros compañeros artistas nos quieren, los promotores nos programan… creemos en evolucionar como personas y artistas, y lo mismo transmitimos a la nueva generación: nuestros jóvenes cantan, bailan, pintan y escriben, van a la universidad con buenas notas y mantiene viva su pasión creativa, sin presión. No están obligados a desarrollarse en el arte, sí queremos que disfruten de él".