Camino Miñana: "Desde los 5 años he estado encima de un escenario"

¿Cuándo se inició en el mundo de la interpretación?

La realidad es que he estado casi siempre encima de un escenario porque con 3 añitos me apuntaron a ballet clásico en una escuela maravillosa de Zaragoza, la de María de Ávila, y todos los años se celebraba un festival importante. Así que desde los 5 años ya estaba actuando en el Teatro Principal. Bailé hasta los 17 y por entonces ya me había apuntado a una federación de artes escénicas que se llamaba El Globo.

Decidió encaminarse hacia el mundo del teatro...

No me he formado en ninguna escuela. Empecé en El Globo y al año su director, Félix Martín, que había montado la compañía Luna de Arena, me hizo una prueba y me dio el papel de Mujer de Leonardo en ‘Bodas de sangre’. Así que empecé a trabajar profesionalmente y no tuve tiempo de formarme. Lo que he ido haciendo a lo largo de mi carrera ha sido estudiar con grandes maestros en distintas disciplinas.

¿Por qué decidió dejar el ballet?

El ballet es muy sacrificado. Desde muy pequeñita tienes que plantearte si quieres ponerte a bailar seis horas al día y al mismo tiempo seguir con el instituto o con el cole. La mayor parte de mis compañeras que continuaron, y que han sido bailarinas o coreógrafas, iban al instituto por la noche, hacían nocturno. Decidí dejarlo porque sabía que mi vida no iba por ahí.

Antes de continuar con su carrera como actriz en Madrid pasó por compañías como Firewalk Theatre o el Centro Dramático de Aragón...

Firewalk fue brutal para mí. En aquel momento tuve que tomar la importante decisión de dejar la compañía Luna de Arena. Fue duro porque yo era muy jovencita y de repente me embarcaba en una gira de más de un mes por Inglaterra. Fue una escuela que no se puede ni imaginar. Nunca he vuelto a trabajar tanto como en aquella época. Hacíamos los montajes en inglés y en español en ambos países. Era una locura y tengo unos recuerdos estupendos de esa etapa.

Su primer proyecto fuera de Aragón fue ‘Cabaret líquido’ un montaje encargado por la Expo 2008 que ganó un premio Max...

La compañía alternativa Laví e Bel, con la que estuve tres meses en la Expo con aquel montaje, hacía un cabaret muy particular y cuando nos dieron el Max fue realmente muy emocionante. Me acababa de ir a vivir a Madrid cuando terminaron las representaciones de ‘Misiles melódicos’ del Centro Dramático de Aragón, y mire por donde, mi primer trabajo fuera me hizo volver a Zaragoza. Luego vino una época complicada a nivel laboral porque a continuación estalló la crisis.

¿Cuándo fue la última vez que pisó un escenario zaragozano?

Precisamente fue con ‘Cabaret líquido’ en 2010, tras ganar el premio Max. Se programó en el Teatro Principal. Desde entonces he venido mucho a Zaragoza, pero a actuar no. Así que imagínese lo emocionante que es para mí volver este fin de semana.

Y lo hace en el Teatro de las Esquinas, nada menos que con ‘Clitemnestra’. ¿Qué personaje interpreta en la obra?

Este espectáculo es una revisión del personaje. Yo digo que es la cara B de Clitemnestra. La obra es una tragedia griega sobre una mujer tan conocida como denostada, tachada como una mala muy mala. Y la realidad es que como recuerda la propia Clitemnestra en la función, no hay nada de cuanto dice que no le esté permitido a un hombre. ‘Clitemnestra’ es una revisión muy interesante y muy necesaria. El personaje protagonista lo interpreta Natalia Millán y yo soy Electra, la hija de Clitemnestra. Dentro del coro, junto al resto de actores, atravieso una de las escenas más cómicas y ahí me puedo explayar un poco en mi esencia más gamberra. Pero también tengo una escena con Natalia muy desgarradora que me permite llegar a otro lugar.

¿Le gustaría poder hacer más teatro en su tierra?

Me encantaría. Además, desde que me fui han cambiado muchas cosas. Está el Teatro de las Esquinas, que es donde actuamos este fin de semana y que no existía cuando yo me marché a Madrid. Están haciendo una gran labor por la cultura en esta ciudad.

¿Sigue centrando su carrera principalmente en las tablas?

Sí, prácticamente, aunque me encantaría interpretar un personaje interesante en una serie o en una película. No es que solo haya hecho teatro, aunque la verdad es que mi energía tiende a llevarme hacia el escenario. Pero ahora que soy mamá, y que se hace necesaria cierta estabilidad, estoy también interesada en nuevos proyectos en el ámbito audiovisual.