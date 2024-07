Jorge Usón: "Se crea mejor con cariño, pero bordeando la melancolía. Sin hueco no se puede construir"

El actor, músico y dramaturgo zaragozano Jorge Usón se llevó el Max al autor revelación, el máximo reconocimiento en este segmento dentro del teatro español. La ceremonia de entrega, celebrada el pasado lunes en Tenerife, encumbró la condición de navaja suiza de este creador polifacético que canta, compone, interpreta con y sin Stanislavski y junta palabras en libretos con un acierto singular: ora contenido, ora en manantial, con una rítmica admirable. De ‘ora pro nobis’, vaya.

El día después del alegrón... ¿es más dulce aún?

Nos están llegando muchos mensajes de cariño y felicitaciones. Tenemos una ‘Tuerta’ preciosa y se han encendido todas las luces.

No es su primer Max, pero recibirlo como autor en su primera incursión en la materia es impresionante...

Da mucha satisfacción, pero créeme que no me lo tomo solo como algo personal. Creo que se ha premiado un trabajo colectivo y también una composición singular hecha con mucho esmero. Eso sí.

¿Qué le ha aportado su formación médica a la creación de personajes?

No te podría responder con algo en concreto. La formación nos abre caminos invisibles y amplía los ya transitados. En esta ‘Tuerta’ he puesto alma corazón y vida. Te diré que hay mucho de psicoanálisis en ella: es una gran metáfora, una ‘monstrua’ con cuarta dimensión y mucho chiste.

Este premio debe dar una bola extra a ‘La tuerta’…

Me gustaría que sirviera para que siga viajando. Es la razón de ser de un premio. De momento en octubre volvemos a Madrid y Bilbao y en navidades a Zaragoza, concretamente en el Centro Cultural Rio Ebro. Sabemos que la gente nos está esperando y es también gracias a la excelente prensa cultural aragonesa, así que gracias.

María Jáimez. Los que la conocen ya saben de su calidad. Es hora ya de que lo sepa mucha más gente, ¿no?

María es una atleta del teatro. Además baila, es inteligente y buena persona. Ella desaparece cada función para dejarse poseer por ‘La Tuerta’ y ponernos a soñar. Yo no sé si es hora o no, pero no se la pierdan.

Dedicó el premio a mucha gente, empezando por su pareja, Lisandro, y su socia Carmen Barrantes.

No hace mucho supe que es más importante a quién quieres tú que quién te quiere a ti. Estamos en esto por amor.

¿Se crea mejor con tanto cariño alrededor? Lo del desamor como motor creativo, entonces, ¿es cierto o no tanto?

Se crea mejor con cariño, pero bordeando la melancolía. Al fin y al cabo, sin hueco no se puede construir, no hay lugar donde hacerlo.

¿Fueron ‘Cabaré de caricia y puntapié’ y ‘Ferretería Esteban’ escuelas para el Usón autor?

Yo no soy autor. Soy un actor que se ha puesto a escribir, y desde luego que esas obras son dos referentes y dos motores para este camino. Estoy muy agradecido a sus directores, porque me enseñaron las cosas más importantes de mi profesión.

Acaba de rodar una película en Canarias con Ana Belén. Este premio ha llegado en Canarias. ¿Se va a buscar piso por allá?

Hay que ir muchísimo a Canarias. No como turistas sino como viajeros. Y Ana Belén se tutea con el Teide.

¿Se va a animar con una novela?

(Ríe) Me temo que no. De momento, solo escribo en el escenario.

Con la música no le va mal tampoco. ¿Se plantea saltar el charco con ese ‘Bachátame’?

Esa canción acaba de ver la luz y ya tiene un horizonte increíble, que aún no puedo desvelar. Es el ejemplo de esa melancolía cariñosa de la que hablaba antes.

‘Galgos’ ha funcionado bien en Movistar+ este invierno. ¿Alguna otra serie en lontananza?

Se acaba de estrenar también ‘Las largas sombras’, que ha gustado mucho. Pronto vendrán la serie ‘Las abogadas’ y la película ‘Nosotros’, de Helena Taberna. Las espero con ganas.