Profeta en su tierra: Enrique Bunbury va a llenar su concierto de La Romareda

Ya no falta nada para el concierto de Enrique Bunbury en La Romareda. Este sábado 6 de julio, a las 22.00, los primeros acordes del concierto recordarán a Zaragoza que su músico más internacional anda por casa, desplegando talento y emociones varias en el escenario de éxitos pretéritos. Está con ganas, deseoso de poner el broche de oro a la media docena de conciertos planeados este último mes; cinco ya están en la buchaca, con éxito de público y excelentes prestaciones escénicas en México (Ciudad de México y Guadalajara), Estados Unidos (Los Angeles y Nueva York) y Madrid, primero de sus dos conciertos españoles de 2024.

En La Romareda se ultiman los detalles para que todo funcione a la perfección el día de autos: el montaje comenzó al mismo tiempo que caía la última hoja del calendario de junio, y este jueves ya luce muy avanzado. El promotor del concierto, Nacho Royo, ha comentado que la cita apunta al ‘sold out’, después de las últimas correcciones de aforo y el renovado ritmo de ventas en los últimos días. “Empezamos con un aforo de 33.900, que se quedó en 32.000 por la instalación de nuevas estructuras de acceso en los fondos y las destinadas a las personas con discapacidad física, que ocupan parte de los asientos del estadio. También hemos restaurado los asientos que volaron en el último partido de liga del Zaragoza, se nota por el color en las azules y las blancas”.

Royo explica que “finalmente también se han restado cuatro filas de localidades a pie de campo por la colocación de una hilera de baños portátiles, así como la instalación de nuevas salidas de emergencia. El papel a la venta es de 30.000 entradas, y llevamos bastante más de 28.000 vendidas”. Las zonas del estadio se reparten entre Front Stage (agotadas: 3.500) Césped (agotadas: 10.000) y grada (16.500).

El promotor zaragozano también apuntó que aproximadamente el 65% de las compras de entradas han sido desde fuera de Aragón, por lo que el impacto económico en la ciudad va a ser notable. De ese 65%, un 30% aproximado han adquirido entradas desde el extranjero.

Sobre las dimensiones del escenario, precisó que es el más grande “desde Héroes, en 2007. Ahí estaba un poco más atrás en el Gol Norte, se subía parcialmente la estructura a las gradas, y entraron 42.000. Mide 45,54 metros de boca, 20,7 de fondo y 18 de alto, y en las labores de montaje y desmontaje de todas las estructuras se han involucrado 425 personas. De gente, solamente Metallica en 2004 ha metido más en La Romareda, fueron 45.000: lo sé porque lo hice yo. También te digo que lo del sábado va a ser emocionante de verdad”.

En el último gran concierto de La Romareda (Alejandro Sanz, junio de 2022) se habló de 24.000 asistentes, con el escenario centrado, pero la cifra real fue de 17.000. Bunbury, por tanto, va a batir sobradamente esa marca.

Consejos prácticos para el concierto en La Romareda

Desde la promotora se recuerdan varios detalles para tener en cuenta el día del concierto. Las entradas no tienen asientos asignados, solamente puertas de acceso específicas, que se abrirán entre 18.30 y, como muy tarde, 19.00, dependiendo del volumen de gente que espere en la calle a esa hora. Esto quiere decir que aquellas personas que busquen una localización más ventajosa en la grada o el césped una vez dentro del estadio deberán entrarr con la debida antelación por las puertas que marcan sus entradas. La idea es que la entrada al estadio Se haga de la forma más ecuánime posible.

En Madrid y también ahora se han detectado problemas de entradas falsas. Por ello la organización recalca a aquellas personas que aún no han adquirido entradas y quieran hacerlo que el único canal 100% seguro es Ticketmaster, la web oficial de venta del concierto. Importante: los asistentes deben permanecer en su zona: hay tres y no se permite el tránsito entre ellas, por controles de aforo: es decir, no se pasa de Front Stage a Grada o Césped, ni de Césped a Grada, ni viceversa. Actualmente quedan a la venta entradas a grada a 77 euros.

Otra novedad: en la entrada se regalará un vaso desechable a cada asistente. Dentro se pagan las consumiciones en metálico o con tarjeta, no hay pulseras ‘cashless’, y habrá vasos a la venta para quienes pierdan en gratuito que se recibe en la puerta, pero no son retornables. Habrá un total de 200 personas en servicio de hostelería, desde 120 camareros en barra a jefes de barra, camareros móviles con mochila y gente preparando bocadillos.