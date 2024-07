El reencuentro de Bunbury con Zaragoza

En la dificultad reside mi oportunidad», canta Bunbury en una de las canciones de su último disco, ‘Greta Garbo’. A estas alturas, no cabe duda de que el músico zaragozano es capaz de afrontar complicadas situaciones, sortear obstáculos (el puñetero glicol) y mostrarse pletórico de fuerzas en su regreso a los directos después de dos años sin dar conciertos. El motivo de la larga ausencia: las ya sabidos problemas de salud del cantante derivados de la reacción que le provoca una sustancia química presente en el humo de los escenarios.

Salvado este escollo, el rumbo de su actual gira de conciertos se mantiene fijo para culminar la travesía el próximo sábado en el estadio de La Romareda de la capital aragonesa. Será el último de los ‘Shows únicos’ que el artista aragonés ofrecerá tras pasar por Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Bogotá, Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, Nueva York y Madrid. En todos estos lugares la respuesta ha sido unánime, con ‘sold out’ en la mayor parte de los recintos en los que ha actuado. El pasado sábado llenó el Wizink Center de Madrid (17.000 espectadores) y se prevé que haga lo propio en Zaragoza, donde podrían asistir hasta 33.000 personas a un recital que pasará a la historia por varias razones. La cita estará cargada de emociones, tanto para el público como para Enrique Bunbury. Un esperado reencuentro casi siete años después de su último concierto en Zaragoza, que tuvo el lugar el 16 de diciembre de 2017 en el pabellón Príncipe Felipe (sin contar el espectáculo que en enero de 2021 grabó en el Palacio de Congresos de la Expo sin público, y que fue retransmitido posteriormente por ‘streaming’ a todo el planeta). En aquella ocasión cerró la primera parte de su gira de presentación del álbum ‘Expectativas’ ante 8.000 personas.

El 6 de julio de 2024 es una fecha para grabar en el corazón y en la memoria, o incluso para tatuársela, en el caso de los más aguerridos fans. Supondrá el regreso de Bunbury a su ciudad, y a un estadio en el que no actúa desde los conciertos que ofreció el 10 y 12 de octubre 2007 con Héroes del Silencio. Un día señalado, además, porque este espectáculo será el último que albergará el emblemático estadio de fútbol de la capital del Ebro antes de que den comienzo los trabajos de demolición del gol sur, que darán paso a la progresiva construcción de un nuevo campo en el mismo emplazamiento.

En estado de gracia

Asistir a este concierto no supone un ‘last dance’, un último acto de devoción y nostalgia por la música y la figura de Bunbury porque el artista no está de retirada, ni mucho menos, a juzgar por los diez ‘shows’ que ha ofrecido entre 2023 y 2024. El público va a encontrar a un músico en la cima de su carrera, en estado de gracia, que muestra generoso ante sus seguidores un vasto repertorio labrado a base de talento y constancia. Aquel adolescente cuya meta artística en la Zaragoza de los 80 «tenía un techo muy bajo: sacar un disco» ha llegado, 40 años después, a la cumbre. Más alto, solo el cielo.

Hace 27 años que Bunbury inició una etapa en solitario no exenta de incertidumbres. En el recuerdo queda aquella actuación sorpresa en la fiesta del décimo aniversario de la Estación del Silencio que se celebró en el Rincón de Goya junto a grupos como El Niño Gusano, Nothing, Gonzalo Valdivia y El Fantástico Hombre Bala. Bunbury adelantó algunos temas del que iba a ser su primer álbum, ‘Radical sonora’. Unos meses antes, en diciembre de 1996, había participado en el concierto ‘Una cita con Elvis’ organizado por Copi Corellano en el Centro Cívico Delicias, en el que cantó temas del Rey del Rock acompañado por músicos como Eva Amaral, Silvia Oliver, Pilar Oliván, Alan Boguslawsky, Joaquín Cardiel, Ramón Gacias, Gonzzo (Dynamos), Santiago del Campo, Carlos Sebastián, Gonzalo Loor, Rudi Vister y Javier García Vega. Entonces iniciaba un camino que hoy sigue recorriendo con paso firme.

Bunbury, en un actuación sorpresa en el Rincón de Goya (1997) Luis Correas

«Hace apenas dos años que pensaba que esto no iba a pasar más, que no íbamos a tener esta comunión. Volver a subir a escenarios es algo que no doy por sentado y cada concierto lo vivo cada día como si fuese el último», expresó el pasado sábado en el escenario del Wizink Center de Madrid. Y con ese ‘carpe diem’ ha logrado contagiar una energía muy especial en estos ‘Shows únicos’.

Sobre el escenario, Bunbury y su banda, Los Santos Inocentes, a la que se ha incorporado la zaragozana Erin Memento a la guitarra, teclados y coros, ofrecerán en La Romareda un espectáculo que no solo se centra en la presentación de su último disco, ‘Greta Garbo’, sino que propone un viaje por la discografía en solitario del músico aragonés, con paradas en algunas piezas emblemáticas de Héroes del Silencio. Queda por despejar si habrá alguna sorpresa especial en este último recital de fin de gira en Zaragoza. Lo que si es seguro es que tras la cita de este sábado, miles de seguidores la recordarán y podrán proclamar orgullosos: «Yo estuve allí, en el concierto de Bunbury, el último que hubo en la vieja Romareda».