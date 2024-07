¿Por qué han desaparecido dos escudos de Aragón en la Aljafería?

Si usted se mete en Google y teclea "iglesia de San Martín, Aljafería", comprobará que prácticamente todas las fotos que le devuelve el buscador presentan la puerta de acceso de la antigua capilla rematada por un arco ojival que tiene en su albanega (la parte superior) dos cuadrilóbulos con un escudo con las barras de Aragón pintadas. Pues bien, si va a la Aljafería verá que los escudos, en realidad, ya no están. Fueron retirados hace tiempo y sorprende que, en una ciudad en la que cualquier detalle de este tipo se acaba conviertiendo en polémica, la decisión no haya levantado ninguna polvareda. Muy pocos zaragozanos se han percatado del cambio. Y ya ha pasado tiempo.

La retirada de los escudos de Aragón, además, ha sido un poco tosca: las señales de que estuvieron allí son evidentes. Pero no hay que preocuparse por una posible pérdida patrimonial: los escudos no eran antiguos. Tampoco lo es, sin embargo, el relieve que representa a San Martín compartiendo su capa con un mendigo, que no se ha retirado, ni la decoración que lo enmarcaba. Tanto el relieve como los escudos se colocaron en los años 90 del pasado siglo.

¿Qué ha pasado? ¿Quién mandó colocar los escudos y quién ordenó retirarlos? Fuentes de las Cortes de Aragón señalan que "los escudos se colocaron en la tercera legislatura (con Ángel Cristóbal Montes como presidente, 1991-1995). Tenemos un informe de su retirada, que se efectuó el 12 de julio de 2022 porque los emblemas, que eran de madera policromada, estaban ya muy deteriorados". Así que la retirada tuvo lugar en la décima legislatura (José Javier Sada).

El hecho de que esa decoración fuera moderna no quiere decir que no se haya afianzado ya en el imaginario colectivo. Tanto es así, que si el internauta pincha en alguno de los escasísimos artículos ilustrados por fotografías en las que los escudos ya no están... se encontrará con que, aún así, se mencionan en el texto como si aún estuvieran allí.

Acto de presentación, el martes pasado, de la reproducción del cuadro de Rubens 'Lucha de San Jorge y el Dragón', dentro del proyecto 'En un lugar de...'., impulsado por el Prado. A la izquierda, la portada de la iglesia de San Martín, sin los escudos. Javier Cebollada/Efe

¿Volverán los escudos de Aragón a la iglesia de San Martín? Para muchos aragoneses fue un acierto colocarlos allí, aunque históricamente no estuvieron. Todo es opinable. Desde las Cortes aseguran no tener aún una opinión clara. "Se desmontaron porque el material se había degradado mucho, pero los escudos se guardaron. En este momento no se ha pensado si es conveniente o no restituirlos". La fachada, eso sí, queda un poco más 'plana' ahora.

La iglesia de San Martín es de estilo gótico-mudéjar y consta de dos naves de tres tramos cada una, La portada es posterior a la fábrica de 1339 y, según los especialistas, se remonta a la primera década del siglo XV. La portada está construida en ladrillo aplantillado, y en su composición hay elementos cristianos e islámicos.