Vota por tus canciones favoritas de Bunbury en el repertorio de su concierto en Zaragoza

El concierto de Enrique Bunbury este sábado 6 de julio en La Romareda es una colección de efemérides. Será el último acto público del estadio tal y como lo conocemos, pues su derribo parcial y reforma comienzan al día siguiente. Además, el graderío del Gol Sur quedó mellado tras el último partido liguero del Real Zaragoza hace unas semanas, debido a la acción de ciertos cazadores de recuerdos que decidieron llevarse asientos a casa.

El zaragozano lleva 17 años sin actuar en el estadio de su ciudad: ocurriò en 2007, y antes habían pasado otros 16 desde la primera vez que lo hizo en 1991, ambas como vocalista de Héroes. Bunbury tiene unas ganas tremendas de cerrar con nota la actual tanda de conciertos, iniciada hace un mes en Ciudad de México y que ha recorrido Guadalajara (México), Los Angeles y Nueva York en Estados Unidos y Madrid el pasado sábado 29 de junio.

Las esperanzas de los seguidores del artista sobre una posible alteración del repertorio en el estadio zaragozano son grandes; no porque el de las cinco citas previas de estas semanas haya disgustado, sino por el marcamo de exclusividad que esa alteración (por mínima que sea) daría a la cira postrera en Zaragoza. ¿A quién no le gusta, como si de un baptisterio romano del siglo I se tratara, sentir que se ha recibido un trato especial por parte de alguien que admiras? Pues eso.

Nada cambia para que todo cambie

No obstante, todo apunta a que la estructura del concierto sea muy similar, si no invariable, a la planteada en los referidos cinco conciertos de primavera-verano. Las sensaciones, empero, serán necesariamente nuevas: manda el entorno, el camino ya transitado y las emociones de jugar en casa. Tampoco hay luz alguna acerca de posibles presencias inesperadas en tarima: solamente el mexicano Siddharta (en las dos citas estadounidenses) ha sido invitado en esta última etapa de directos de Bunbury.

Sobre las tablas se espera únicamente al 'jefe' y su banda, Los Santos Inocentes, compuesta por Ramón Gacías (batería), Álvaro Suite (guitarra, voces), Jordi Mena (guitarra), Robert Castellanos (bajo), Jorge Rebenaque (teclados), Quino Béjar (percusión) y Erin Memento (guitarra, teclado y voces).

Las canciones de La Romareda. toca votar

Bunbury está cantando 24 temas completos y una intro en estos conciertos de 2024. Hay representación de casi toda su carrera en solitario, con protagonismo especial y lógico para el último álbum, 'Greta Garbo', pero también asoman canciones de Héroes del Silencio y un par de versiones: 'Sí', de Umpah-Pah, que Bunbury adaptó y adoptó en su disco 'Flamingos' (2002) y 'Apuesta por el rock'n'roll', la única canción ajena que grabaron Héroes del Silencio, compuesta e interpretada originalmente por Más Birras.

Bunbury, el pasado sábado 29 de junio, en el Wizink Center de Madrid. Enrique Cidoncha

El juego propuesto es votar tres temas de los que probablemente van a sonar este sábado en Zaragoza y ver cuáles son las apetencias del público al respecto. Recuerden: hablamos de Bunbury, rey de lo imprevisible en la música nacional. Quiza sus votos le provoquen a cambiar de guión; quizá no, precisamente porque mucha gente esperará a cambiar de guión, y también es posible que todo este murmullo alrededor del asunto no altere un ápice su plan predeterminado al respecto. El sábado se va a conocer cuál es la opción correcta. De otra cosa correcta, la actitud, no hay dudas: además de estar en el repertorio, hay garantías de su aparición tanto en el escenario como en la grada y el césped.