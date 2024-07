Will Smith vuelve a la música

El actor Will Smith ha vuelto al mundo de la música y ha estrenado su nuevo sencillo titulado 'You Can Make It' en la gala de los premios BET 2024 del mundo del entretenimiento, celebrada anoche, informa este lunes "Variety".

La actuación de Smith en los Premios BET sigue a su aparición sorpresa en el festival de Coachella el pasado mes de abril, cuando realizó un versión del tema central de 'Men In Black' (Hombres de negro), que se estrenó inicialmente junto con la exitosa película de 1997 del mismo nombre, recuerda CNN.

En su actuación en Los Ángeles en la entrega de estos galardones, Smith se subió a un podio circular en medio de un anillo de fuego, acompañado de los músicos Chandler Moore y el Sunday Service Choir.

El actor y cantante antes de lanzar este tema, había publicado un vídeo en Instagram con un texto explicativo sobre esta nueva canción que le devuelve al mundo de la música. “En algunos de mis momentos más oscuros, la música siempre ha estado ahí para mí, para levantarme y ayudarme a crecer. Es mi humilde deseo que pueda hacer lo mismo por ti y brindarte toda la alegría y la luz que mereces”, escribió, según 'Variety'.

El popular actor ha regresado también este año a la gran pantalla con el film de acción 'Bad Boys: Ride or Die' (Dos policías rebeldes), junto a Martin Lawrence, que ha obtenido un gran éxito de taquilla y que fue estrenado el pasado mes de junio.

Según la 'Variety', el largometraje ha recaudado casi 332 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en la novena película más taquillera en lo que va de año.