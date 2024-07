Lenovo Tab Plus: un híbrido entre tableta y altavoz para todos los bolsillos

La Lenovo Tab Plus 2024 es esa tableta que, sin hacer mucho ruido, logra conquistar tanto por su precio como por sus características únicas. Si hay algo que destaca de este dispositivo es su impresionante calidad de audio. Con ocho altavoces JBL afinados con Dolby Atmos, estamos hablando de un sonido envolvente y cristalino, ideal para disfrutar de películas, videojuegos y música. Esta configuración cuenta con cuatro ‘tweeters’ y cuatro ‘subwoofers’, garantizando un sonido potente y claro.

La pantalla de 11.5 pulgadas, 2K y una tasa de refresco de 90 Hz, tiene resolución y fluidez suficiente para un consumo intensivo de contenido multimedia y juegos, pese a no alcanzar los 120 Hz. Su mayor debilidad es la luminosidad, pero sus 400 nits son perfectos para el uso en casa y ocasionalmente en exteriores.

La batería de 8600 mAh promete hasta 12 horas de reproducción continua de vídeo, y, con la carga rápida de 45W, no tendrás que esperar mucho para tenerla lista de nuevo. En nuestras pruebas nos hemos acercado a esa cifra en algunas ocasiones, aunque depende mucho del uso que le dé el usuario.

La certificación IP52 añade un extra de tranquilidad, haciendo que la Tab Plus sea resistente al polvo y al agua, perfecta para llevarla donde quieras. Pero no todo es perfecto. El procesador MediaTek Helio G99 cumple bien con las tareas diarias y las aplicaciones estándar de Android, pero si le pides más, puede quedarse corto. Las aplicaciones más exigentes y los juegos de alta demanda gráfica pueden hacer que la experiencia no sea tan fluida.

La Lenovo Tab Plus tiene una pestaña integrada para sostenerla en posición horizontal sobre cualquier mesa Lenovo

Las cámaras de 8MP, tanto frontal como trasera, son adecuadas para videollamadas y escanear documentos, pero no esperes la calidad de las cámaras de los ‘smartphones’ más recientes. Y aunque Lenovo ha hecho un esfuerzo por reducir las aplicaciones preinstaladas, la interfaz ZUI no es del gusto de todos, especialmente si prefieres una experiencia más cercana a Android puro.

En resumen, con un precio de 280 euros, la Lenovo Tab Plus 2024 es una opción sólida para quienes buscan una tableta centrada en el entretenimiento y priman el audio por encima de todo. Su pestaña incorporada revela que es un dispositivo pensado para ser usado en horizontal; de hecho, dada la potencia de sus altavoces, girarla y ponerla en el regazo en vertical produce incómodas vibraciones. Por lo demás, es una tableta ideal para llevar de habitación en habitación de casa reproduciendo la música favorita del usuario o una serie de sus plataformas preferidas.

Ficha técnica

Procesador: MediaTek Helio G99 (6 nm).

SO: Android 14 con 2 años de actualización.

Memoria: opciones de 8GB de RAM con 128GB o 256GB ampliable con MicroSD.

Pantalla: LCD de 11.5 pulgadas con resolución 2K. (2000 x 1200 píxeles) tasa de refresco de 90Hz y 400 nits de brillo.

Dimensiones: 268.3 x 174.25 x 7.77 mm con una protuberancia de 13.58 mm.

Peso: 650 gramos

Cámaras: frontal de 8MP con enfoque fijo y trasera de 8MP con autoenfoque.

Audio de ocho altavoces JBL afinados con Dolby Atmos.