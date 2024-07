Huawei Band 9: una pulsera inteligente y fiable

La Huawei Band 9 es una pulsera inteligente que pretende mantener las cosas simples y ser la compañera ideal para el seguimiento de la salud y la actividad física. Desde el primer momento, su diseño ligero y discreto, junto con la pantalla amoled de 1.47 pulgadas, resaltan por su sencillez. Los colores vivos y el buen nivel de brillo, gracias a su resolución de 368 x 194 píxeles, hacen que esta pulsera sea cómoda y funcional para llevarla todo el día durante alrededor de dos semanas sin necesidad de pasar por el enchufe.

La Band 9 incluye una serie de sensores ópticos que miden parámetros como la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés o la saturación de oxígeno en sangre. Además, también incluye un sensor de luz ambiental para ajustes automáticos de brillo de la pantalla, que permite mantener siempre una visualización óptima mientras ahorramos batería. Estos sensores no solo permiten un monitoreo detallado de la salud en el día a día y la calidad del sueño durante la noche, sino que también miden la actividad mediante 100 modos de deporte, con métricas avanzadas como oxígeno en sangre, las zonas aeróbicas y anaeróbicas y, también, el tiempo de recuperación.

La Huawei Band 9 está disponible en varios acabados pero la personalización se basa sobre todo en sus correas de colores, cómodas y vistosas Huawei

Una ‘app’ para más opciones

La Huawei Band 9 es compatible con dispositivos Android e iOS, para lo que es necesario instalar la aplicación Huawei Health, donde se puede consultar un análisis más detallado de los datos recolectados. Esta sincronización con el móvil le permite también mostrar los mensajes recibidos. Aunque no muestra conversaciones completas de WhatsApp, sí que permite contestar a mensajes concretos con respuestas predefinidas o ‘emojis’.

La Huawei Band 9 no cuenta con GPS integrado, por lo que depende del GPS del ‘smartphone’ para el seguimiento de actividades al aire libre. Esto puede ser un inconveniente para los que prefieren salir sin llevar el teléfono en sus entrenamientos.

En definitiva, por 60 euros, la Huawei Band 9 es una de las mejores pulseras inteligentes del mercado. Sabe lo que tiene que hacer y lo hace muy bien. Es una compañera ideal para contar pasos, calorías, medir la calidad del sueño y guardar un registro de entrenamiento, con más de 100 actividades diferentes y una medición no profesional pero sí muy precisa. Su batería es excelente y permite olvidarse del cargador incluso en vacaciones. No tiene altavoz ni micrófono, pero sí que avisa de las llamadas y de los mensajes entrantes gracias a la vibración y, aunque no muestra las conversaciones, permite contestar con respuestas predefinidas. Además, la personalización es posible gracias a las bandas de diferentes colores y materiales, que otorgan un toque distintivo y se venden por separado.

Ficha técnica

Dimensiones: 43.45 x 24.86 x 8.99 mm

Peso: Aproximadamente 14 gramos (sin correa)

Pantalla:

Tipo: amoled de 1.47 pulgadas

Resolución: 194 x 368 píxeles, 282 PPI

Soporte para gestos táctiles y deslizamiento

Sensores:

Sensor IMU de 9 ejes (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro)

Sensor óptico de frecuencia cardíaca

Sensor de luz ambiental

Batería:

Duración: Hasta 14 días (uso máximo), hasta 9 días (uso típico), hasta 3 días con Always-On Display (AOD) activado

Carga rápida: 5V/1A, con 5 minutos de carga rápida proporciona hasta 2 días de uso

Resistencia al agua: 5 ATM (resistente hasta 50 metros según ISO 22810:2010)

Conectividad: Bluetooth 5.0, BLE, 2.4 GHz

Compatibilidad: Android 8.0 o superior, iOS 13.0 o superior

Funciones adicionales:

Monitoreo de frecuencia cardíaca 24/7

Seguimiento del sueño con HUAWEI TruSleep 4.0

Medición de saturación de oxígeno (SpO₂)

Monitoreo de estrés con HUAWEI TruRelax

100 modos de deporte

Recordatorio de ciclo menstrual y predicciones de ventana fértil

Notificaciones de mensajes, llamadas, y aplicaciones

Respuesta a mensajes predefinidos y emojis

Control remoto de la cámara y la música

Modos de entrenamiento avanzados con HUAWEI TruSport

Contenido de la caja:

Huawei Band 9

Cable de carga y base de carga

Guía de usuario, información de seguridad y tarjeta de garantía

Opciones de colores y materiales:

Precio: Aproximadamente 60 euros