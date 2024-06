Monegros Desert 2024 supondrá un impacto económico de más de 35 millones de euros

Faltan 26 días para que el Monegros Desert celebre su 31º aniversario en tierras fragatinas. Unas 50.000 personas venidas de todo el planeta bailarán durante 22 horas al son que marcarán decenas de DJ y bandas de música electrónica y urbana. Un macroevento de vuelo internacional que deja enormes beneficios en la zona y en Aragón.

La organización estima que la edición de 2024 supondrá un impacto de más de 35 millones de euros en la economía local, que se refleja muy especialmente en los establecimientos hosteleros pero que también alcanza a otros sectores. Una cifra que aumenta respecto a años anteriores debido al incremento del gasto de un público cada vez más internacional y con un mayor poder adquisitivo.

"Supone un impacto muy importante para la zona. La gente gasta más y eso se notará positivamente. Vendrá gente de unos 100 países, será el Monegros Desert más internacional de la historia y eso también contribuye", explica Juan Arnau Lasierra, el máximo responsable del evento junto a su hermana Cruz.

Cabe recordar que en 2023 se congregaron un total de 87 nacionalidades y que en 2024 el número crecerá hasta el centenar, lo que supone un 14% más. Los españoles supusieron el año pasado el 73,6% del público congregado (unos 36.000 asistentes), seguidos de los franceses (12%, unas 6.000 personas), los italianos (6,9%, unos 3.500 espectadores), los portugueses y los británicos (0,9%, 500 individuos por país). Completaron el ‘top ten’ de procedencias Alemania (0,6%), Países Bajos (0,5%), Bélgica (0,5%), Suiza (0,4%), Australia (0,4%) y Andorra (0,3%).

A menos de un mes para el arranque del festival el próximo 27 de julio, ya se han despachado más de 45.000 entradas y se espera alcanzar el objetivo de 50.000 en las previsiones más conservadoras.

Beneficio reputacional

Juan Arnau Durán, el patriarca y fundador del Monegros Desert, cita otro de los beneficios que propicia su ‘creación’ tres décadas después de nacer como un acto privado y que se ha tornado en un evento de masas. "Además del impacto económico directo y el hecho de que muchos asistentes se queden varios días en Aragón antes y después del festival, yo pongo el acento en el beneficio reputacional que supone el Monegros Desert, tanto en la zona como en la Comunidad. Y eso es muy complicado de cuantificar económicamente", explica.

Arnau, nacido en Fraga en 1956, desarrolla la tesis: "Nuestro festival es una excepción porque no se desarrolla en una gran zona urbana y sitúa a Fraga y a Aragón en el mapa mundial de la música electrónica. En estos momentos no hay ninguna agencia internacional de grandes artistas, desde Los Ángeles a Nueva York o Japón, que no conozca dónde está Monegros. Eso es un intangible que no se puede comprar y que es fruto de una labor de 30 años de trabajo haciendo muchos sacrificios económicos, no buscando la rentabilidad, sino la ilusión de que tu tierra se sitúe en un primer plano".

Y concluye: "Es una satisfacción para todos los aragoneses que un festival tan potente se celebre en la Comunidad. Esta reputación va para muchos años y hará que durante varias generaciones Monegros se recordará no solo como una tierra de labranza, sino por su festival. Esa es la principal aportación de la familia Arnau a Aragón".

Las novedades

Con el objetivo de mejorar las comodidades y la experiencia de los asistentes, la organización del Monegros Desert ha introducido una serie de novedades respecto a 2023. Una de las principales será la ampliación de la superficie en la que se desarrolla el festival en 20.000 metros cuadrados. Un apartado en el que es decisiva la creación de un nuevo espacio llamado La Pinada que nace para ser un oasis en pleno desierto y que se incorpora a las zonas de descanso disponibles. Se trata de una zona de pinos que aportará unos 5.000 metros cuadrados de sombra natural, algo que a buen seguro se agradecerá en plena canícula.

Otro elemento fundamental en un festival tan extremo como el Monegros Desert son los puntos de acceso al agua. Se van a aumentar en un 25%. Esta suele ser una de las reivindicaciones más solicitadas por los asistentes.

En otro ámbito, se instalarán multitud de pantallas led informativas para avisar de los cambios en los horarios de las actuaciones que puedan surgir o para realizar anuncios importantes en el funcionamiento del festival. Una lista de mejoras en la que saldrá agraciada la zona Industry City, que crecerá en un 40%.