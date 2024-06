Inés Ansón, Miss World Zaragoza 2024: "Salgo a la pasarela y me olvido de todo. Hago lo que me gusta"

Empezó en el mundo de la moda siendo una niña más bien como un 'hobby', pero desde hace dos años se lo toma "muy en serio" y el esfuerzo ya está dando sus primeros frutos. La joven Inés Ansón -que en octubre cumplirá los 18- acaba de ser elegida Miss World Zaragoza 2024, en una gala que tuvo lugar en la capital aragonesa a primeros de junio.

Tal y como explica Guillermo García, director general de la agencia de modelos GModels Management (con la que trabaja Inés y una de las organizadoras del certamen), fueron seleccionadas las tres representantes de Aragón (por Zaragoza, Huesca y Teruel) que lucharán por el título Miss World España, el más importante del país. La cita tendrá lugar en Tenerife (en una fecha aún por concretar) y de ahí saldrá la ganadora y representante española en Miss Mundo. "Miss España se consolida como el número uno; donde más nivel, organización y valores lleva un certamen nacional de belleza", sostiene.

Guillermo García habla con conocimiento de causa: fue elegido Mister España en 2009. Para él, el modelaje es como cualquier otro trabajo si bien resalta que hay que respetar la profesión, "ser constante, pulir tus virtudes y hacerlas excelentes para estar en lo más alto para poder optar a trabajos de primer nivel". En su caso, reconoce que ganar el título le abrió muchas puertas. "Tuve el placer de trabajar muchísimo en Italia y Londres y estar nueve años en Pasarela Cibeles como modelo. Y lo que más valoro: haber aprovechado para realizar en Madrid un máster de presentadores, gracias al cual trabajo en radio y doblaje y acumulo 71 eventos presentados. Hoy en día tengo la suerte de tener y dirigir esta agencia de modelos, es un sueño...", apunta.

Los galardones se repartieron a principios de junio en el Hotel Zenit Don Yo para el Certamen 2024

A Inés le gustaría poder estar en las grandes pasarelas y dedicarse profesionalmente al mundo de la moda. "Y también colaborar con grandes marcas", afirma cuando le da por soñar "a lo grande". También quiere ser abogada o jueza y, para ello, el próximo septiembre comenzará el grado de Derecho en la Universidad de Zaragoza. "Desearía compaginar los estudios con trabajos que me vayan saliendo de modelo", indica Inés, cuyo referente es la estadounidense Kendall Jenner. "La llevo siguiendo desde hace mucho; es perfecta en todos lo sentidos, una inspiración. Y a nivel familiar, mis dos abuelas. Siempre han ido muy arregladicas", observa.

Inés Ansón -con 1,72 metros de altura- considera que una modelo debe destacar no solo por su belleza exterior sino también por la interior. "Tener unos valores", subraya esta joven, quien hace hincapié en que es un camino enorme. "Hemos tenido que aprender maquillaje, pasarela, peluquería, nutrición, protocolo, cómo hablar al público.... Y ahora ya para el certamen de Miss España tenemos clases de todo. Vamos bien preparadas", opina.

Esta era la segunda vez que se presentaba a Miss World Zaragoza y no se esperaba ser la elegida por el jurado. "En la pasarela creo que transmito al público la fuerza, la presencia de 'aquí estoy'. Salgo a la pasarela y me olvido de todo. Hago lo que me gusta; es una cosa que me sale sola Y no es solo el minuto que tienes para hacerte ver; también es todo el trabajo que llevas detrás", dice Inés, que siempre se ha cuidado aunque nunca con obsesión.

Por otro lado, estima que ahora hay más variedad de modelos, algo que valora positivamente. "Hay que potenciar lo que cada uno tiene", resalta. Y, aunque aspira a ser elegida Miss España, admite que ser Miss World Zaragoza es ya "un logro". "Conocer gente es de las mejores cosas que he vivido. El ambiente que había entre nosotros era de compañerismo; nos hemos llevado muy bien", concluye.