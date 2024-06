La hija de José Luis Gil sale contra los rumores sobre su padre: "Aquí seguimos, ¡vivooooo!"

Desde que sufrió un ictus en noviembre de 2021, los mensajes que comparte periódicamente en redes su hija Irene se han convertido en la mejor forma de saber sobre la evolución del actor zaragozano José Luis Gil. En esta ocasión, trata de negar algunos rumores que se han vertido sobre el estado en el que se encuentra su progenitor.

Tras tres meses sin publicar sobre temas relacionados con su padre, Irene Gil ha intervenido este sábado 29 de junio en su cuenta de Instagram. Ha escrito un texto que está ilustrado con una imagen del actor junto a su nieta. "Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, ¡¡¡¡vivoooo!!!! Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack. Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos", señala.

Su anterior intervención data del pasado marzo, cuando Irene Gil apuntó: "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos".

El pasado noviembre, cuando se cumplían dos años exactos desde el ictus de su padre, Irene Gil se sinceró a través de sus redes sociales. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", aclaró.

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa", concluyó en nombre de su familia.