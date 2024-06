Ambiente del concierto de Bunbury en Madrid: "Lo seguiría a todas partes, incluso a un viaje a ninguna parte"

La entrada principal del Wizink Center estaba llena de camisetas negras desde media tarde. El tirón de Bunbury es innegable; cuarenta años después de salir con un chubasquero en la Muestra de Pop, Rock y Otros Rollos de la Feria de Muestras, enrolado en el grupo Proceso Entrópico, miles de personas esperaban religiosamente para entrar al pabellón. Algunos, los primeros de la fila, desde las 3 de mañana: ahí estaba, de hecho, el doble ‘oficial’ de Bunbury, con una imagen calcada a la del zaragozano en la época de ‘Senderos de traición’, que no paró de hacerse fotos con aficionados estupefactos por el increíble parecido.

Ana Estella Pérez llegó de Zaragoza para el concierto por la mañana, y tras una breve caminata turística llegó a media tarde a las afueras del Wizink. "Hace casi siete años del último concierto, hubiera ido donde fuera. En el último Vive Latino, cuando anunciaron el concierto de Zaragoza, estaba viendo otro bolo y no me enteré de lo que decían por megafonía. Mi hermana me había regalado la de Madrid y aquí estoy. Tampoco faltaré al de Zaragoza". Cristina Mosteo, prima de Ana, secundaba la moción. "También le seguiría a todas partes, con Bunbury me vale hasta un viaje a ninguna parte, como su disco. De hecho, ‘Invulnerables’ es prácticamente el relato de la historia de amor con mi marido".

El factor Rex

Las caras conocidas se dejaron ver en las afueras del pabellón. Santi Rex, vocalista de Niños del Brasil, ya había anunciado que empezaba su "semana Bunbury", y no faltó a la cita. "Aquí estamos, con el verdadero rey nuestro", bromeaba de veras en las redes. También andaba por el patio el mexicano Alex Figueroa, uno de los muchos hijos de la ‘tri’ que tenían muy claro su objetivo de la semana: hacer doblete en Madrid y Zaragoza, secundado por su pareja, Lula, tan devota o más del autor de ‘Greta Garbo’.

Los zaragozanos Toño, Ana, Bea, Dani, Luisto y Cris, fans de Bunbury E. D. R.

Luisto y Dani también llegaban de Zaragoza para el concierto. Ambos llevan años siguiendo a Bunbury. "El primer concierto suyo que vimos fue el de la gira ‘Hellville de Luxe’ en 2009. Desde entonces, nos hemos organizado siempre que ha sido posible para repetir, y seguiremos haciéndolo en el futuro".

Antonio, otro zaragozano desplazado a la capital de España para la ocasión, recuerda haber visto a Héroes en el Pabellón Francés. De la trayectoria individual de Enrique se queda con ‘Hellville de Luxe’. El madrileño Paco Rajato, por su parte, recordaba haber asistido con 20 años al concierto de Héroes de 1991 con Niños y Novias en La Romareda, y también al segundo del 2007 en el mismo lugar. "Luego lo he visto más de 20 veces".

Terelu Campos, en el concierto de Bunbury en Madrid. Elena de la Riva

Orden... y concierto

A pesar de la alta concentración de fieles, el acceso al concierto se desarrolló sin incidente alguno. El acceso de los primeros seguidores fue por pequeños grupos, para abrirse luego a varias filas en la entrada principal y las laterales. "No sabes cuánto tiempo llevo esperando esto: un poco más no me va a mata", apuntaba Carlos, llegado desde Toledo.

El cantante zaragozano ha desatado la euforia de sus seguidores en el recinto madrileño, que lo han aclamado al grito de 'Enrique, Enrique".

Muy cerca, marcando estilo,. una familia castellonense de cinco miembros lucía camisetas de Siouxsie and the Banshees y Niños del Brasil. La sorpresa mayúscula (y agradable) de este grupo fue toparse con Nacho Atmósfera primero y Santi Rex acto seguido: los dos miembros fundadores de Niños charlaron con ellos, se hicieron fotos y mejoraron un poco más la que ya era de por sí excitante experiencia vivida en Madrid. "Nos vemos en septiembre", dijeron, y se referían a otro doblete, ya que Niños tocarán en Madrid después de participar en el Vive Latino España de Zaragoza el primer fin de semana del mes.

Santi Rex, cantante de Niños del Brasil, con sus fans de Castellón, antes de entrar al concierto de Búnbury en el Wizink Center de Madrid. Elena de la Riva

En el interior del Wizink, tras una prueba de sonido satisfactoria, Bunbury cumplía su ritual: terapia de silencio, rato de soledad en el camerino, maqueo y diálogo con las hormiguillas en el estómago, que nunca se van del todo. Tras el abrazo motivador con Los Santos Inocentes esperaba el escenario. El espectáculo debía continuar...