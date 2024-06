El novio de la hija de Terelu Campos grabó una canción con la aragonesa Adriana Terrén

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y del aristócrata italiano Carlo Costanzia di Costiglione, ha saltado a la primera plana de la prensa rosa en los últimos meses por su relación sentimental con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Recientemente ambos han anunciado a través de una exclusiva el embarazo de Alejandra.

A sus 31 años, el modelo, actor y cantante tiene un vínculo con Aragón. Y es que en 2022 compuso y grabó un videoclip junto a la cantante zaragozana Adriana Terrén. Se trata de la canción 'Bésame', que versa sobre una expareja que sigue recordando un amor del que no pueden despedirse del todo. "Sé cuánto te cuesta olvidarme. Los lamentos aparte. Ya no me hace daño si quieres pasarte. Dices que quieres verme. Sé cómo no me mientes. Ya estuve acostumbrada, ya sé calarte. Tú ya no me castigas. No, no me contradigas". Así arranca el tema.

El videoclip, que acumula más de 42.000 visualizaciones en la cuenta de Adriana Terrén y que contó con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, está protagonizado por Adriana y Carlo y fue rodado en dos localizaciones: el monasterio de Veruela y un párking interior.

Costanzia combina su faceta como actor, con un destacado papel en la serie 'Toy Boy', con los compromisos como modelo y sus pinitos en la música. En este último capítulo en 2023 lanzó la canción 'Mi negrita', que apenas alcanza las 7.600 visualizaciones en Youtube.

Por su parte, Adriana Terrén, nacida en Zaragoza en 1996 y afincada en Madrid desde 2014, continúa desde hace años con su carrera musical. Cuenta con álbumes como 'Tu piel' (2017) y 'Bennu' (2020) y con 'singles' como 'Bésame', 'Sex & B', 'Tu menú' o 'Me perdiste'. Desde hace varios años, la aragonesa ha formado parte de las voces del Gospel Factory, y también ha triunfado como vocalista en la escena ibicenca. Además, en 2022 fue concursante en el programa 'La Voz'. Sus inicios musicales estuvieron vinculados a la jota, actuando por primera vez en el Teatro Principal de Zaragoza con 4 años.