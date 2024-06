Sesenta enterramientos romanos en un paraje de Sos del Rey Católico

El equipo de arqueólogos que trabaja en el yacimiento romano de Cabeza Ladrero (Sos del Rey Católico), termina este viernes la campaña de excavación y deja completamente estudiada la necrópolis con unos resultados espectaculares. En los 200 metros cuadrados de superficie que se han podido estudiar en los últimos años, añadiendo los datos de esta campaña, se han localizado sesenta enterramientos: 10 inhumaciones y 50 incineraciones. "Ahora lo que toca es ponerla en valor. La idea que es tapar los restos originales y reconstruir encima la necrópolis, creando un pequeño parque arqueológico -señala Ángel Antonio Jordán, que dirige la investigación junto a Iosu Barragán-. Esto nos permite generar interés cultural pero no costes económicos para un ayuntamiento que no es rico". El yacimiento, que tiene una extensión total de unas 20 hectáreas, se ubica en Sofuentes, que pertenece al término municipal de Sos del Rey Católico.

En realidad para este año quedaba muy poca superficie por excavar, apenas una franja de terreno de uno por cinco metros. Pero en ese espacio han salido a la luz cuatro inhumaciones. "Eso nos revela la intensidad de ocupación del espacio -añade Jordán-. Estamos en una zona de enterramiento relativamente humilde y no esperábamos encontrar ajuares, pero al final hemos descubierto los restos de unas cáligas (sandalias) en uno de los enterramientos, y en otro los restos de un adorno realizado con plumas de falcónido, aunque no sabemos qué tipo de adorno sería". La cronología de la necrópolis, confirmada con carbono 14, abarca de los siglos III-II antes de Cristo hasta el IV d. C. Las cáligas eran unas sandalias de piel tachonadas de clavos en la suela para mejorar el agarre al suelo. Las llevaban los legionarios romanos pero, según queda demostrado en esta excavación, también los campesinos.

La campaña arqueológica, financiada por la Comarca de las Cinco Villas y los ayuntamientos de Sos y Sofuentes, ha durado un mes, y en ella han participado 10 alumnos, en dos turnos de quince días de duración. Proceden de las universidades de Cantabria, Madrid, Granada, Pamplona y Barcelona. Es la octava campaña consecutiva en el yacimiento. Ahora los trabajos se van a centrar en la ciudad romana, a la que se la han realizado algunos trabajos previos.

"Nos hemos llevado la sorpresa de constatar que el cerro no fue explotado agrícolamente y eso es genial porque los estratos no están muy dañados -asegura Jordán-. Este año nos hemos centrado en quitar el manto vegetal por lo que no es mucho lo que sale, apenas el nivel de abandono. Hemos encontrado la cabeza de un lechón tirada en medio de la calle, lo que puede ser un interesante vestigio de ese último momento de poblamiento, quizá una última comida antes de partir de la ciudad. Nos está indicando que todavía existía una cierta bonanza económica y lo bueno que tiene es que nos permitirá hacer análisis de carbono 14 para así poder tener una fecha aproximada de esta última fase" de poblamiento.

Ángel Antonio Jordán y Iosu Barragán están muy esperanzados con un edificio monumental que han localizado y que podría ser el punto de partida de las excavaciones el próximo año. "Todavía no sabemos qué es pero sí que hemos localizado un acceso relacionado con él con una puerta que tenía más de tres metros de ancho. La lógica nos lleva a pensar que un edificio construido con sillares de más de un metro de longitud ha de tener algún tipo de orientación pública, ¿un templo, mercado o algo similar?, pero hasta que no avancen más las excavaciones no podemos decir qué es".