Maratón de música clásica y jazz en Canfranc con 18 conciertos gratuitos este verano

La localidad de Canfranc ya descuenta las horas para inaugurar su ya tradicional maratón veraniego de música clásica y jazz. Y es que este domingo, 30 de junio, inaugura el Festival Pirineos Classic, que cumple 23 ediciones, y al día siguiente lo hará el Festival Jazzetania, con 18 ediciones. Hasta el 3 de agosto, habrá un total de 18 conciertos, todos gratuitos, que también llegarán a Castiello de Jaca y Candanchú.

La programación ha sido presentada este viernes en la Diputación Provincial de Huesca por Carmen Martínez-Pierret, directora artística de ambos festivales y pianista, Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, y Celsa Rufas, vicepresidenta segunda de la DPH. Todos ellos han animado a disfrutar de la "experiencia única" que ofrecen estos dos certámenes en un entorno idílico y han destacado que además de haber logrado fidelizar al público en estos 23 años, contribuyen a dinamizar la actividad económica del valle en este arranque del verano.

Este año, Pirineos Classic y Jazzetania ponen en valor la relación entre la música y el mecenazgo, con conciertos de homenaje a algunos de los principales patrocinadores de la historia de la creación musical. Y se complementan, un año más, con actividades paralelas como los exitosos cursos de música, que reunirán a más de 370 alumnos, conferencias, cinefórum, talleres... Además de las ayudas económicas de la DPH, la DGA y el Ministerio de Cultura, esta vez cuentan también con el patrocinio de la empresa Acciona Energía y del Hotel Canfranc Estación.

Pirineos Classic abrirá el programa este domingo, 30 de junio, con el concierto 'La lingua del corpo', con Héctor Parra e Inma Santacreu, que tocarán el piano a cuatro manos. Será a las 21.30 en la iglesia de Canfranc Pueblo.

Los días 2 y 9 de julio, en la iglesia de Canfranc Estación, el violonchelista Israel Fausto y la pianista Carmen Martínez-Pierret, presentarán 'La hora azul'.

El 3 de julio, en la iglesia de Canfranc Estación, se reproducirá una velada del palacio de la Princesa de Polignac conmemorando el centenario de la muerte del compositor Gabriel Fauré. Y el 15 de julio, en el mismo escenario, habrá otra 'soirée' en homenaje a Marguerite de Saint-Marceaux, otra gran mecenas de la música.

El 4 de julio tendrá lugar una master class de técnica vocal e interpretación con un concierto; y los días 6 y 16 de julio habrá actuaciones de los participantes en los cursos de Pirineos Classic en la plaza del Ayuntamiento y la iglesia de Canfranc Estación.

El 6 de julio también habrá una gala lírica que rendirá tributo a mujeres compositoras en la iglesia de Castillo de Jaca. El 10 de julio se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Arnold Schönberg y el 100 aniversario de Luigi Nono con un concierto en la iglesia de Canfranc Estación. Y en el mismo lugar al día siguiente, 11 de julio, el pianista Denis Pascal interpretará 'L'Amour de Loin', sobre la relación epistolar entre Nadezna Von Meck y Tchaikovsky. Y Mozart, y en concreto las obras que compuso en sus tres últimos años de vida, será el protagonista del concierto del 13 de julio en la iglesia de Candanchú.

Mientras, Jazzetania ofrecerá cuatro conciertos. El primero, el 1 de julio en la iglesia de Canfranc Pueblo, con la presentación del disco 'Happy days are here again', de María Esteban Trío. Además, el 4 de julio se hará un homenaje a la labor de Sinatra como mecenas en la iglesia de Canfranc Estación. El 8 de julio, el Hotel de Canfranc Estación acogerá un concierto en torno a las figuras de Thelonious Monk y Tete Montoliu. Y se cerrará el 3 de agosto con un tributo a Duke Ellington con motivo del 50 aniversario de su muerte. Además, fuera del programa, el Hotel Canfranc Estación celebrará una gala de recuerdo de los años 20 y 30.