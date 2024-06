Luis García Montero: "La poesía enseña a ser dueño de la propia consciencia"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inauguró la 97 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, con una conferencia titulada ‘La utilidad de la poesía’. A su juicio, la poesía sí que es útil. «Enseñar el idioma es mucho más que enseñar el vocabulario», señaló. Se dedica a la literatura porque «mi padre me leía en alto las mejores poesías de la lengua castellana», una de ellas la ‘Canción del pirata’ de Espronceda. Y reconoció que no se acuerda de la primera vez que fue a la playa, pero sí de cuando su padre le leía estos versos. «Creo que soy poeta porque antes fue lector», dijo, y aseguró que «se puede leer sin vocación de escritor, pero no se puede escribir sin vocación de escritor».

García Montero es poeta y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Es autor de once poemarios y varios libros de ensayo y, entre otros, cuenta con el Premio Nacional de Literatura (concedido en 1994) por ‘Habitaciones separadas’. Dirige el Instituto Cervantes desde 2018 y es una de las voces más reconocidas de la literatura en español actual. El salón de actos de la Residencia Universitaria de Jaca lo recibió al completo, con asistentes de pie.

Para García Montero, reflexionar sobre la poesía significa, «desde que empecé a escribir, reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, y a partir de la vocación poética, quiero hablar de la universidad, de la labor de la universidad, de lo que significa la transmisión de saberes, el dialogo generacional entre los mayores y los más jóvenes, el peligro de una situación donde el conocimiento y la información pueden ser sustituidos por la comunicación de bulos, y por la separación entre la realidad y las creaciones virtuales, que falsean la mirada», explicó.

Y todo eso se lo ha enseñado la poesía, «el ser dueño de la propia conciencia, ponerse uno en duda, intentar no ser adoptado por los dogmas sino aceptar los matices, la diversidad, son cosas que me ha enseñado la poesía y sobre las que merece la pena discutir en el mundo de hoy».

Memorias jaquesas

La relación de García Montero de Jaca le viene de familia, aunque posteriormente se vinculó con esta ciudad gracias a la Universidad de Verano. Su padre, nacido en Burgos, quedó huérfano y entró a estudiar en un colegio militar, para posteriormente ir a la Academia Militar de Zaragoza. Y su primer destino fue Jaca, «porque le gustaba mucho la nieve y se especializó en esquí y escalada», contó García Montero. Y cuando se pensó que podía haber una compañía de escaladores y esquiadores en Granada «se fue y se enamoró de una granadina, mi madre». Posteriormente, él, cuando se dedicó a estudiar en la universidad, llegó a Jaca, donde daba clases de García Lorca.

En la conferencia inaugural Luis García Montero estuvo acompañado por José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza; Carlos Serrano Pérez, alcalde de Jaca; Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social; Carmen Marta Lazo, directora de los Cursos Extraordinarios, y Vicente Lagüéns Gracia, director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera.

La 97 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza se inauguró de forma oficial en Jaca, pero los primeros Cursos Extraordinarios han comenzado ya esta semana, en las sedes de San Martín de la Virgen del Moncayo, en Zaragoza, y en Barbastro, en Huesca.