Norma Editorial publicará el cómic con la historia de la familia Arnau, creadora del Monegros Desert

Tras vender más de 10.000 ejemplares de su debut literario, 'Bailar en el desierto', Juan Arnau Durán (Fraga, 1956) ha transformado en un cómic este texto que narra la alucinante historia de su familia que, desde Fraga, ha hecho historia en el mundo del entretenimiento desde hace un siglo y medio con salas tan emblemáticas como Florida 135, festivales musicales tan masivos como el Monegros Desert o programaciones tan internacionales como Elrow.

'Bailar en el desierto' se convertirá en una novela gráfica que será publicada en 2025 con Norma Editorial, un referente en el mundo del cómic en nuestro país. Fundada en 1981 y establecida en Barcelona, supondrá un excelente escaparate para que la obra llegue muy lejos.

"Estoy muy contento de que una editorial tan importante se haya sumado al proyecto y será un honor que publique una obra que es tan especial para mí y que me hace muchísima ilusión. Si el libro ha llegado tan lejos, la novela gráfica todavía puede llegar a más público", explica el patriarca de la saga Arnau.

Pero la historia no termina aquí. Desde hace un tiempo Arnau ya está escribiendo la segunda parte de la novela, que arrancará desde 1970 y terminará en nuestros días, cuyo hilo conductor será una expedición empresarial que hizo a China en 2019. "Me está costando más que la primera parte porque todo lo he vivido directamente y es mi vida, pero lo estoy disfrutando también", revela.