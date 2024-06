Cristina Pedroche se encomienda a la Virgen del Pilar en su visita a Zaragoza

Cristina Pedroche protagonizó en la tarde del miércoles 26 de junio una intensa visita a Zaragoza. El motivo principal era la presentación de su primer libro, 'Gracias al miedo' (Planeta), en el Ámbito Cultural del Corte Inglés de Independencia. Pero la presentadora tuvo tiempo para hacer una escapada muy especial.

La madrileña se dirigió a su llegada a la capital aragonesa a la basílicia de Nuestra Señora del Pilar. Una experiencia de la que dio buena cuenta a su salida del templo a través de una 'story' en su cuenta de Instagram. Muy sonriente y feliz, asevera: "Acabo de salir de ver a la Virgen del Pilar porque es obligatorio si vienes a Zaragoza pasarte por la basílica a pedir muchas cosas bonitas y mucha salud para todo el mundo. Eso es lo que he pedido".

Acto seguido, se dirigió al centro comercial para encontrarse con los lectores que le esperaban para que les firmara su ejemplar del libro y, sobre todo, para compartir una conversación e intercambiar pensamientos y emociones. Pedroche atendió con mucha simpatía uno a uno a todos los presentes. Acudieron varias madres con sus hijos recién nacidos que, a buen seguro, se sentían identificadas con lo que cuenta Pedroche en sus páginas.

Estos actos públicos suponen un gran estímulo para la presentadora. "Está siendo absolutamente increíble. No me esperaba para nada esta acogida al libro. Estoy recibiendo tanto cariño, tanto amor, sobre todo en las firmas. La gente me da la mano, me cuenta su historia, nos emocionamos... Estoy como en una nube de amor constante", explicó a HERALDO.

Cabe recordar que otro nexo que une a Pedroche con Zaragoza es su gran amigo Miki Nadal. "Más que un amigo, Miki ya es familia. Le quiero muchísimo. Desde que le conocí en 2010, ha formado parte de mi vida de una manera o de otra, incluso cuando no hemos trabajado juntos. Soy la madrina de su hija Galatea. Ir a su ciudad es una maravilla. Sé que los maños quieren mucho a Miki y por consiguiente espero que también me quieran un poco a mí", relató.