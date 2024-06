El actor Damian Lewis ('Homeland') dedica una canción a Zaragoza en su primer disco

"Zaragoza. Here I come. Zaragoza. Yeah, I'm on the run". El blues, pegadizo y telúrico, parecería más propio de un Cadillac Eldorado y de la Ruta 66, que de una moto y las carreteras pirenaicas. Pero la canción está inspirada en tierras aragonesas. Se titula 'Zaragoza' y la interpreta el británico Damian Lewis, conocido en todo el mundo por series como 'Homeland', 'Hermanos de sangre' o 'Billions'. Lewis fue monaguillo antes que fraile, músico antes que actor, y en los últimos meses ha retomado su carrera musical grabando un disco y presentándolo en una gira de conciertos, parece que postergando su carrera como actor. Miles de personas, sobre todo en el Reino Unido, han escuchado ya su 'Zaragoza' en directo. En prácticamente todos los conciertos ha agotado entradas.

El disco en el que se incluye el tema se titula 'Mission Creep' y es uno más de los muchos 'hijos culturales' de la covid. Durante el confinamiento, y sin poder dedicarse a la interpretación, Lewis (St. John's Wood, Londres, 1971), volvió a empuñar la guitarra en su casa y dio a luz a las trece canciones incluidas en su primera grabación. Diez de ellas las ha escrito él, las otras tres son versiones personales de temas ya conocidos de Neil Young, J.J. Cale y Dr. John. No ha sido el capricho de un actor famoso. En la década de los años 90 Lewis había dedicado varios veranos a recorrer en moto el sur de Francia y el norte de España, un poco a la aventura, tocando en las calles de las ciudades en las que iba recalando. Luego la interpretación le llevó por otros caminos, pero la pasión estaba allí.

Las letras de las trece canciones de 'Mission Creep' responden a vivencias personales que le han marcado, y alguna de ellas son estremecedoras, como 'She comes', tema que dedica a su primera esposa, Helen McCrory, fallecida de cáncer en 2021 y con la que tuvo dos hijos. Acompañado en la interpretación por la Kansas Smitty's House Band, el disco, en el que se funden blues y rock con algunos toques de jazz y folk, fue saludado por la crítica británica en 2023 como "una de las grandes sorpresas musicales del año".

'Zaragoza' es el octavo corte del disco, y además fue el tema elegido para la cara A del single que lanzó hace unos meses. Pero, ¿qué vínculos tiene el actor y músico con la capital aragonesa para dedicarle una canción? Según Bahar, administrador de la web Fan Fun with Damian, esos vínculos "están contados en la propia canción". "Damian solía tocar en el sur de Francia y el norte de España cuando tenía 20 años, en verano. Recorría con su moto los dos países atravesando los Pirineos. Una noche tuvo un percance. De camino a Zaragoza vio que le iba a envolver una gran tormenta eléctrica y montó su tienda de campaña a un lado de la carretera. Entonces se dio cuenta de que tenía un agujero en la parte superior de la tienda. Y pensó que podía ser el final. De esto trata la canción. El suele contar esta historia antes de interpretarla en sus conciertos".

Y así es. En Youtube hay varios vídeos en los que se puede oír y/o ver al artista interpretando la canción. En uno de ellos, un directo grabado en marzo del año pasado en el Hoxton Hall, se le escucha perfectamente en la introducción: "Hice mucha música en la calle. Sí, canté en los metros. Pero también tenía una motocicleta, y una tienda de campaña, y una guitarra. Y viajé por el sur de Francia y por España. Y tocaba en cualquier sitio donde me dejaran. Una noche estaba atravesando los Pirineos y me di cuenta de que venía una enorme tormenta. La noche empezaba a caer. Me acosté en mi tienda y descubrí un enorme y podrido agujero en el techo. La tormenta se aproximaba..." y a partir de ahí Daniel Lewis enlaza con la letra de la propia canción y la interpreta: "Tengo comida en el fuego, pero ya no tengo hambre..."

Zaragoza es el canto de alguien que se siente solo porque su chica le acaba de dejar, con "una grieta en el corazón", que nota "piedras en su espalda y arañas en su lecho" y al que "los dioses del cielo lanzan relámpagos a su cabeza". Un hombre que está "buscando un comienzo, así que este no puede ser mi final". Un fugitivo que le dice a Zaragoza: "¡Allá voy!".

Damian Lewis, con el single extraído de su primer disco. El blues 'Zaragoza' es la cara A. Instagram

En el regreso a la música de Damian Lewis (ya ha anunciado que trabaja en el que será su segundo disco), puede haber pesado su vida sentimental. Un año después del fallecimiento de su primera esposa se unió a Alison Mosshart, cantante y modelo, vocalista de The Kills y The Dead Weather.

En cualquier caso, de momento sus giras se están ciñiendo a territorio británico, así que no parece que vaya a presentar en directo su 'Zaragoza' en la capital aragonesa. La letra de la canción, en inglés es:

ZARAGOZA

I got food on the fire, but I ain't hungry no more

I hear a ripple in the water, now what'd you do that for?

I got a crack in my heart and such a heavy load

I come a thousand miles down this old, dusty road

I got rocks in my back and spiders in my bed

The gods in the sky throw lightning at my head

Mary Jane and JJ are my only friends

I'm lookin' for a start, so this can't be the end

Zaragoza, here I come

Zaragoza, yeah, I'm on the run

I got rocks in my back and spiders in my bed

The gods in the sky throw lightning at my head

Mary Jane and J.J. are my only friends

I'm lookin' for a start, so this can't be the end

Zaragoza, here I come

Zaragoza, yeah, I'm on the run

I left my baby, and now I'm all alone

My baby left me, and now I'm all alone.