La película aragonesa que es la más vista en las plataformas Filmin y Movistar+

Tras atrapar a más de 90.000 personas durante su trayecto por las salas de cine de todo el país, 'La estrella azul' continúa con su feliz vuelo a la conquista de más público en otros formatos. Desde su estreno tanto en Filmin como en Movistar+ el pasado 23 de junio, la película dirigida por Javier Macipe se ha aupado al número uno de visualizaciones en España en ambas plataformas.

Después de mantenerse durante casi tres meses en las salas cinematográficas (llegó a proyectarse en 88), el filme que sigue la pista de Mauricio Aznar, líder de Más Birras, entre Zaragoza y Santiago de Lestero (Argentina), está triunfando en las plataformas digitales.

En Filmin figura como el título más visto, incluyendo películas y series. Comanda un ranquin en el que le siguen la serie 'Desconectados', la película 'You'll never find me', el largometraje 'Banel & Adama', la ácida ficción británica 'Big Boys', la serie sobre Cary Grant 'Archie', la oscarizada 'La zona de interés', la cinta 'Mala conducta', el clásico 'Klute' (con el recientemente fallecido Donald Sutherland y Jane Fonda), la serie 'Party down' y el terror casero y familiar de 'La mesita del comedor'.

En Movistar+, 'La estrella azul' también capitanea la lista de películas más visionadas por los usuarios. Un refrendo al carácter universal de una historia muy personal y local, pero que trasciende al ámbito geográfico.

Otro parámetro que ayuda a calibrar el impacto del filme es la puntuación que está recibiendo del público. En Filmin le han puesto nota 2.228 personas con un promedio de un 8,6. Se suceden los comentarios elogiosos como los siguientes: "Emotiva y entrañable historia y diferente la forma de contarla", "El cine grande no implica grandes presupuestos" o "Esta película es una poesía llena de humanidad sobre la insostenible ligereza del ser, sobre el dolor que procura buscarse a uno mismo a pesar de todos, sobre las estrellas anónimas de las que está lleno el mundo y que, a menudo, no encuentran ningún lugar en el cielo".