Cristina Pedroche: "Por mucho que la gente pueda verme como inalcanzable, soy una persona más”

¿Cómo está viviendo el nacimiento de un libro tan personal e íntimo como ‘Gracias al miedo', escrito tras ser madre por primera vez?

Está siendo absolutamente increíble. No me esperaba para nada esta acogida. Estoy recibiendo tanto cariño, tanto amor, sobre todo en las firmas. La gente me da la mano, me cuenta su historia, nos emocionamos... Estoy como en una nube de amor constante.

Supongo que esa reacción reafirma su decisión de hacer públicos unos textos que escribió originalmente para usted misma, no para publicarlos.

Me costó mucho decidirme a publicar el libro porque tenía muchos miedos y dudas. En sus páginas están mis sentimientos, todo lo que me rondaba por la cabeza, todo lo que pensaba, todo lo que sentía. En definitiva, mi vida. Por eso agradezco tanto las muestras de cariño que recibo como una caricia en el alma.

También está recibiendo críticas, sobre todo en redes sociales.

Es cierto que estoy recibiendo mucho odio, como siempre, como ocurre con todas las cosas que hago, eso no me sorprende. Pero las historias que me está contando la gente y toda la voz que me está dando, está compensando todo lo malo.

¿No logra blindarse de ese odio del que habla tras tantos años?

Es imposible, totalmente imposible. Porque soy una persona. Por mucho que la gente pueda verme como inalcanzable porque trabajo en la tele, soy una persona más. No es una tontería lo que digo. Tengo un trabajo diferente al de otros, que da cierta popularidad, pero soy una más y las críticas me afectan en mayor o menor medida, dependiendo del momento. Ahora mismo, al haber sido madre hace casi un año, estoy más blandita, más vulnerable y más sensible; las cosas me afectan más. Me gustaría decir que estoy perfectamente y que no me importa lo que se diga de mí, pero no es verdad. Una cosa es que hablen de mi vestido en las campanadas o de mi programa de televisión. Pero otra muy distinta es cuando critican mi vida personal. Por eso mismo tenía tantas dudas de publicar el libro o no. Sabía lo que podía venir.

El próximo 14 de julio cumplirá un año Laia, su hija. ¿Qué balance hace de este primer año a todos los niveles?

Ha sido un terremoto total pero para bien en todo. Casi un año después, estoy todavía redescubriéndome. Redescubriendo mis nuevos gustos, mis nuevos límites, mis nuevas prioridades, mis nuevas tradiciones, mis nuevos tiempos. Me doy cuenta de que soy de otra manera y me estoy conociendo de nuevo: cómo soy como mujer, como profesional, como hija y, sobre todo, como madre. Este año ha sido un tsunami de amor constante, de luz por la belleza de mi hija, por esa pureza que tiene. También he tenido altibajos que he querido mostrar con el libro y en mis intervenciones. No soy la primera mujer que ha parido ni tampoco la última, pero no soy un ser único ni extraño, también merezco sentirme mal o no y que la gente valide mis sentimientos. Y si no quieren validarlos, que no los validen, pero que no me den más hostias.

Evidentemente no es la primera mujer que ha sido madre, pero no es tan habitual compartir esas experiencias, esos sentimientos a flor de piel, esas vulnerabilidades a través de un libro.

No sé si otras se han atrevido o no, o a lo mejor no se lo cuestionaban, o a lo mejor les ha dado vergüenza. Como ya he dicho, hasta yo misma me planteé publicarlo. Pero creo que ahora ya que ya he pasado un poquito de tiempo, aunque sean unas pocas semanas, que he hecho lo correcto porque estoy ayudando a que otras personas, y no hablo solo de mujeres, sean capaces de verbalizar sus miedos, porque cuando eres capaz de verbalizarlo, estás más cerca de la solución. Eso ya me compensa todo. En el fondo he sido valiente.

En general, tal vez por nuestra educación, nos cuesta hablar de sentimientos y de emociones.

Yo lo he hecho porque a mí me ha ayudado mucho poner en palabras los sentimientos. Pensé en el libro como una terapia narrativa, esto era una cosa para mí. Pero llegó un punto en el que me dí cuenta de que tenía mucho contenido que podría publicar y que a lo mejor a alguien le gustaría o que le ayudaría a sentir que no está sola. Porque a mí me han ayudado las historias de otras mujeres, hablar con otras madres que también lloraban y que tenían miedo. Simplemente eso, aunque no me dieran ninguna solución. Solo saber que otras mujeres habían pasado por lo mismo que tú, ya hace que sientas que estás acompañada.

¡Qué terapéutico puede ser poner sobre el papel lo que sentimos!

Para mí fue una cosa que yo llevo totalmente en privado, no se lo había contado ni a mis padres, ni a David, ni a nadie. Aprovechaba los minutos que mi hija dormía. Cuando sentía que me venía una súper pena o el dolor tan intenso que sentía en mi entrañas, me ponía a escribir lo mal que me sentí y trataba de encontrar conclusiones. Cuando empecé a tener un poquito más de luz, comencé a entender todo mejor. Fue entonces cuando pude regresar a esas notas y reescribirlas para dirigirme a un lector y que se entendieran.

Este miércoles viene a Zaragoza, la ciudad de su gran amigo Miki Nadal.

Más que un amigo, Miki ya es familia. Le quiero muchísimo. Desde que le conocí en 2010, ha formado parte de mi vida de una manera o de otra, incluso cuando no hemos trabajado juntos. Soy la madrina de su hija Galatea y tengo muchísimas ganas de ir a Zaragoza. Ahora justo acabo de salir del programa y le contaba la ilusión que me hacía ir a su ciudad. Sé que los maños quieren mucho a Miki y por consiguiente espero que también me quieran un poco a mí.