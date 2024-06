Confirmado: en la plaza mayor de Velilla de Ebro han aparecido los restos de un foro romano

Las excavaciones arqueológicas en la plaza mayor de Velilla de Ebro han terminado y han servido para concluir que los restos aparecidos en los últimos meses en el corazón de la localidad corresponden a un foro romano. Se establece así un curioso paralelismo entre Zaragoza y Velilla. "El foro, que se andaba buscando tradicionalmente en el centro de la colonia Lépida Celsa, lo colocaron los romanos cerca del río, como en Zaragoza. Parece que pueda ser de época de Augusto (27 a. de C.-14 d. C.) o quizá de Tiberio (14-37 d. C.). No es de los más tempranos, pero es importante,porque es la primera colonia del entorno", señala Francisco Javier Gutiérrez, arqueólogo que ha dirigido los trabajos.

La excavación no puede avanzar más, por haberse reservado una franja de 5 metros de anchura alrededor de los edificios por cuestiones de seguridad. Se ha completado así el trabajo realizado el año pasado con unas catas que sacaron a la luz lo que ya entonces se pensó que eran vestigios del foro (con cimentaciones de hasta tres metros de profundidad), algo que se ha confirmado ahora.

El foro se construyó encima de viviendas romanas anteriores, de la segunda mitad del siglo I a. de C. y con muros comparables en dimensiones a los del Teatro Romano de Zaragoza. "Hemos descubierto también el lado corto de una construcción rectangular que bien podría ser una basílica, pero aún es pronto para asegurarlo -añade Francisco Javier Gutiérrez-, y que tiene además un podio para una estatua. Además hemos realizado una cata por debajo de los niveles romanos típicos del yacimiento y hemos encontrado restos de cerámica campaniense e ibérica, lo que nos lleva al siglo II a. de C. ".

Según los especialistas, la Colonia Lépida Celsa estuvo habitada muy pocos años, del 44 a. de C. hasta el 70 d. de C., y se calcula que en sus momentos más boyantes llegó a tener 3.500 habitantes. El inicio de su declive vino marcado por el empuje de Caesaraugusta.

Los vestigios están en pleno centro de la localidad, frente al Ayuntamiento y al bar, y por eso la alcaldesa, Rosario Gómez, quiere aprovechar su ubicación para que constituyan un reclamo cultural y turístico y se puedan contemplar por el público. "Los restos abren nuevas vías para el estudio de la romanización del valle del Ebro -subraya-, queremos conservarlos y exhibirlos. El problema es que somos un pueblo de 200 habitantes y el proyecto es muy superior a nuestras posibilidades económicas"

Velilla tiene concedida financiación para desarrollar un Plan de Sostenibilidad Turística, y ello incluye el traslado del museo dedicado a Celsa desde el yacimiento al centro de la localidad, a la llamada Casa Zapata, al lado de los restos ahora descubiertos, aunque la medida estaba prevista ya antes de que salieran a la luz. En ese museo se expondrá tanto el material que ya contenía como el que ha aparecido en estos trabajos recientes, como un fragmento de una piedra de molino (volcánica, llegada de Italia) o parte del fuste de una columna de grandes dimensiones (118 por 53 centímetros). El Museo de la Colonia Lépida Celsa es en realidad una sección del Museo de Zaragoza.

"Queremos integrar el yacimiento en la localidad, y por eso el traslado del museo, porque hasta ahora los visitantes del yacimiento no entraban al pueblo -señala la alcaldesa-. También tenemos previsto mejorar el acceso al yacimiento, de manera que todo el patrimonio de la localidad pueda recorrerse a pie sin mayor problema, integrando elementos de distinta época. Como una ermita (San Nicolás de Bari) que tuvo en su día un retablo de Damián Forment, destruido en la guerra civil, y que cuenta con un ábside románico en piedra sillar sin duda extraída del foro romano. Estamos intentando encontrar fondos para hacer compatible la conservación de los restos con su accesibilidad".