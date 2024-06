Leticia Sabater se acuerda de Zaragoza y de Aragón en su movida visita a El Hormiguero

Leticia Sabater fue en la noche del lunes la invitada al programa 'El Hormiguero' de Antena 3. La cantante y presentadora, que se estrenaba en dicho espacio, fue entrevistada por espacio de media hora por Pablo Motos con motivo de su gira de conciertos y 'shows' en 2024 'Bailando en mi fiesta'.

La barcelonesa, que el pasado jueves congregó a más de 2.000 personas en las fiestas de Rosales del Canal (Zaragoza) y que este sábado 29 de junio regresa a los festejos de Parque Venecia, aprovechó su intervención para enviar un saludo a los aragoneses y zaragozanos. "Aprovecho para mandar un beso a Zaragoza y a todo Aragón porque allí hago un montón de conciertos", proclamó.

Y es que la Comunidad se ha convertido en un lugar recurrente en la agenda de Leticia Sabater, superando la veintena de actuaciones en este 2024. De hecho, durante la entrevista en 'El Hormiguero' aparecieron sobreimpresionadas las fechas de sus 'bolos' veraniegos y un importante porcentaje eran de Aragón.

De hecho, sus siguientes compromisos en tierras aragonesas son: el 5 de julio en Teruel, el 6 de julio en Moyuela (Zaragoza), el 8 de julio en Teruel (Peña Disloque), el 26 de julio en Pozondón y Odón (Teruel), el 2 de agosto en Añón del Moncayo (Zaragoza), el 3 de agosto en Navardún (Zaragoza), el 11 de agosto en Alloza (Teruel), el 13 de agosto en Aldehuela de Liestos (Zaragoza), el 14 de agosto en Galve (Teruel), el 15 de agosto en Bardallur (Zaragoza), el 16 de agosto en Calatayud, el 17 de agosto en Monterde (Zaragoza), el 18 de agosto en Robres (Huesca), el 23 de agosto en Sestrica (Zaragoza) y Sesué (Huesca), el 24 de agosto en Velilla de Jiloca (Zaragoza), el 30 de agosto en Las Fuentes (Zaragoza) y el 21 de septiembre en Vadorrey (Zaragoza).

La entrevista tuvo momentos delirantes, como cuando Leticia Sabater se subió a la mesa a bailar y Pablo Motos, ataviado con una gorra de policía que le había regalado la catalana, le dijo: "Leticia, la mesa no aguanta". Y, más tarde, tras haber explicado la cantante diversas intimidades, Motos señaló: "Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos. ¿Eres consciente de que esto se está emitiendo no?".