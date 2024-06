Concierto de lujo para cerrar el XXX Bourbon Festival de Zaragoza a puro rock sureño

El concierto de Robert Jon & The Wreck, uno de los más esperados de este mes en Zaragoza, se celebra este jueves 27 de junio a las 21.00 en Las Armas. Se trata del último 'show' de la novena edición del XXX Bourbon Festival, organizado por la sala Rock & Blues, que desde febrero ha traído 12 conciertos de los cuales tres han tenido lugar en Las Armas.

Desde el sur de California llega Robert Jon & The Wreck, que toma el sonido del rock sureño de la costa este y lo hacen suyo. Desde su creación en 2011, estos californianos nativos -Robert Jon Burrison (voz principal, guitarra), Andrew Espantman (batería, coros), Henry James Schneekluth (guitarra principal, coros), Warren Murrel (bajo) y Jake Abernathie (teclados)- han estado 'electrizando' a audiencias de todo el mundo con sus guitarras, armonías vocales y melodías memorables.

“A esta banda la hemos traído desde que el ciclo se hacía en La Ley Seca, y no ha dejado de ir a más. De hecho, ahora está en un momento de crecimiento exponencial tocando en las mejores salas del resto de Europa”, apunta el propietario del Rock & Blues y programador de esta sala y del Bourbon Festival, Pablo ‘Patxi’ Cano.

El XXX Bourbon Festival se ha consolidado, desde su primera edición en 2015, como una cita fundamental de la escena musical de Zaragoza y una parada imprescindible para bandas emergentes y consolidadas del rock americano. En sus siete ediciones anteriores, ha contado con la participación de artistas como Danko Jones, The Delta Saints, Supersuckers, Luke Winslow King, Bob Wayne, The Kleejoss Band, Los Deltonos, The Rad Trads, Nikki Hill, Imelda May o The Mastersons, entre otros.