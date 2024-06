Logitech MX Brio: lúcete y hazte oír con la mejor webcam del mercado

Las videoconferencias se multiplicaron con la pandemia y, tras la vuelta a la normalidad, continúan en auge: ‘webinars’, charlas, cursos, reuniones… Todo es susceptible de ser comunicado ‘online’ y una buena calidad de vídeo y audio es vital, tanto para que nuestros interlocutores reciban correctamente el mensaje como para dar una buena imagen, propia o de nuestra empresa.

La MX Brio de Logi es, probablemente, la mejor manera de dar una buena impresión en las llamadas ‘online’. Esta cámara web cuenta con una resolución 4K, capaz de ofrecer vídeos nítidos y claros a 30 fps, y una opción de 1.080p a 60 fps para una mayor fluidez. Su lente de cristal y su sensor Sony aseguran una calidad de imagen superior, incluso en condiciones de poca luz. Este sensor es un 70% más grande que los usados en modelos anteriores, proporcionando el doble de visibilidad facial y detalles de imagen más finos.

La Logitech MX Brio se instala fácilmente sobre el monitor gracias a su pinza y se conecta por USB-C H. A.

Uno de los puntos fuertes de la MX Brio es su ‘software’. Se pueden personalizar diversos aspectos de la imagen: ajuste de iluminación, balance de color, sensibilidad ISO, velocidad de obturación, temperatura... Estas herramientas permiten que el usuario ajuste la imagen según sus necesidades específicas, o bien dejar que el modo automático se encargue de todo.

Además, la Brio se puede tapar girando el obturador para ofrecer privacidad al usuario; se coloca cómodamente sobre la pantalla, y con solo girarla con un leve toque puede mostrar lo que hay en el escritorio. Incluye también un soporte magnético que facilita su ajuste en distintos ángulos y una rosca para trípode, ideal para streamers que buscan una configuración más personalizada.

La MX Brio destaca también por sus micrófonos duales con cancelación de ruido, aunque la calidad de audio, si bien es decente para llamadas, no alcanza el nivel de un micrófono dedicado. En definitiva, la Logitech MX Brio es una cámara web robusta y de alta calidad que justifica su precio elevado por las prestaciones y la versatilidad que ofrece.

El diseño de la MX Brio es otro de sus puntos fuertes. Con una construcción sólida y un aspecto elegante, la cámara se siente premium al tacto. Su lente grande y sus micrófonos visibles le otorgan una apariencia robusta y profesional. Además, la cámara incluye un puerto USB-C para una conexión más estable y rápida, permitiendo el uso de cables de diferentes longitudes según las necesidades del usuario.

En cuanto a la calidad de vídeo, la MX Brio sobresale en casi todas las condiciones de iluminación, gracias a su tecnología RightLight 5 y a su amplio campo de visión de 90 grados, que puede ajustarse a 78 o 65 grados si se prefiere un encuadre más cerrado. Esta flexibilidad la hace ideal no solo para videoconferencias, sino también para creadores de contenido que buscan una imagen clara y detallada.

Finalmente, la cámara ofrece diversas opciones de configuración a través de las aplicaciones Logi Options+ y G Hub, permitiendo un control preciso sobre el enfoque, la exposición y otros parámetros importantes. Esta capacidad de personalización es especialmente útil para usuarios avanzados que buscan ajustar cada detalle para obtener la mejor calidad de imagen posible en sus transmisiones y grabaciones.

Característica Descripción Resolución de vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 60 fps Sensor Sony, 70% más grande que modelos anteriores Campo de visión 90 grados (ajustable a 78 o 65 grados) Micrófonos Micrófonos duales con cancelación de ruido Conectividad USB-C Software Logi Options+, G Hub Funciones de personalización Ajuste de iluminación, balance de color, sensibilidad ISO, velocidad de obturación, temperatura Compatibilidad Windows, macOS Características adicionales Obturador de privacidad, soporte magnético, rosca para trípode Precio Aproximadamente 180 euros

Sin embargo, la MX Brio no está exenta de desventajas. En primer lugar, su precio es bastante elevado en comparación con otras cámaras web del mercado, lo que puede no justificar su compra para usuarios ocasionales o con presupuestos más ajustados. Además, la calidad de los micrófonos, aunque aceptable, no es comparable a la de un micrófono externo de buena calidad, lo que puede ser un inconveniente para aquellos que buscan una solución integral para audio y vídeo. La MX Brio es, probablemente, la mejor webcam del mercado que mejorará las videoconferencias de aquellos dispuestos a rascarse el bolsillo.