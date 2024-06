Sylvia Pantoja: “Óscar, mi novio zaragozano, es un ser de luz”

Sylvia Pantoja lo tiene claro. “A estas alturas, ya soy sevimaña”. La cantante andaluza grabó hace unas semanas en Zaragoza ‘Resurgiré’, el tema que promociona actualmente. Lo ha compuesto su pareja, el músico zaragozano Óscar Vicente ‘Antílope’. Nacho Atmósfera, de Niños del Brasil, se ha encargado además de meter sutiles elementos electrónicos en el tema, con Nacho Estévez ‘El Niño’ en la guitarra rumbera;se registró en los estudios Kikos de otro músico aragonés. Richi Martínez. También se grabó en el bar Vivalavida un videoclip dirigido por el aragonés Jaime Oriz.

“Zaragoza me está dando mucho –explica Sylvia, con una sonrisa cómplice– empezando por Óscar, mi novio zaragozano. Nos unió Instagram: yo bromeo mucho con memes y de vez en cuando me expreso rotundamente ante las injusticias;él me hacía comentarios graciosos y me acostumbré a verlos. De hecho, empecé a esperarlos cada noche. Poco a poco fuimos hablando, cogimos confianza y finalmente quedamos el pasado 4 de octubre para vernos. Ya sabía que era una buena persona, que merecería la pena conocerle... Así fue.Es un ser de luz, tiene un alma muy bonita”.

El tándem también tiene conexión en lo musical. “La canción marca un giro en mi carrera, tiene un toque especial, estoy muy a favor del ‘renovarse o morir’. Hay que respetar los géneros puros, por supuesto, pero experimentar con otras músicas enriquece el resultado”.

A Sylvia le metió el venenillo su abuelo, el cantaor Pipoño de Jerez. Sus primos Chiquetete e Isabel son nombres musicales de referencia en la familia. “Mi abuelo me daba compás y yo bailaba cuando apenas tenía tres añitos; la música siempre ha estado en mi familia. Más allá de la rumba o el flamenco me gusta Luis Miguel, mi ídolo de jovencita, una voz única. También voy a intentar estar aquí para ver a Bunbury, si el trabajo me lo permite, porque tengo televisión con Juan y Medio en Andalucía, un concierto en Manzanares y preparo una presentación con la Sinfónica de Sevilla el 20 de julio”.

Sylvia va a seguir sacando canciones en los próximos meses. “En ‘Resurgiré’, tema que ha compuesto Óscar y que me encantó desde el principio, se narran cosas de mi vida que quería sacarme de adentro, y expresa sentimientos que mucha gente puede sentir como propios. La siguiente saldrá tras el verano y será más reflexiva, más cañera; estamos escribiéndola Óscar y yo. Después ya veremos, no me cierro a nada. Las emociones marcarán el siguiente paso”.

Además de los retos veraniegos y las próximas canciones, Sylvia prepara un espectáculo, ‘Vivos y salvajes’, que homenajeará a diez voces ya desaparecidas (de Lola Flores a Rocío Jurado o El Jero) y que estrenará el próximo 30 de septiembre en Fuentes de Ebro.