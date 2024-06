Sara Vidorreta: "Para poder hacer ‘castings’, mis padres me pusieron como condición sacar buenas notas"

En menos de diez años ha trabajado en series como ‘Vis a vis’, ‘Amar s para siempre’, ‘La reina del sur’, ‘El Cid’... ¿Cuándo decidió dar el paso decisivo y dedicarse a la interpretación?

Desde pequeña ya me gustaba todo este mundo. En mi pueblo, Samper de Calanda, le bailaba a las abuelas que estaban a la fresca y ponía un poco el toque divertido a las reuniones. Mis padres vieron que en Zaragoza acaba de abrir un centro de enseñanza cinematográfica, Un Perro Andaluz, la escuela de Leonor Bruna, y con 8 años inicié allí mi formación. Tocábamos todos los aspectos relacionados con el cine (preproducción, postproducción, cámara, sonido, maquillaje, peluquería, historia del cine...), pero a mí lo que más me gustaba era la interpretación.

En la escuela Un Perro Andaluz empezó todo...

Así es. Durante mi formación, Leonor Bruna advirtió que podía tener un futuro profesional como actriz. Mis padres me pusieron como condición que si sacaba buenas notas en el instituto me dejarían venir a Madrid a hacer algún ‘casting’. Cumplí, y a los 16 ya me salió mi primer papel. Hasta los 18 años iba y venía de Zaragoza a Madrid hasta que ya, cuando me salió una serie con un personaje protagonista, me fui a Madrid, donde vivo desde hace ocho años.

Pero no dejó de lado los estudios y comenzó Magisterio. ¿Pudo compaginarlo con su trabajo?

Empecé a estudiar Magisterio en la Complutense, pero era presencial y con suerte podía ir un día a la semana. Hice el primer y el segundo curso, y al llegar a tercero ya era imposible ir a evaluación sin contar con un número determinado de horas presenciales. No podía acudir a las clases porque en ese momento estaba trabajando en varias series. Sin embargo, no abandoné los estudios y opté por cursar a distancia un grado en Nutrición y Dietética, que he concluido este año.

Además ha continuado formándose como actriz. En este aspecto, Leonor Bruna ha sido clave en su carrera...

Totalmente. Ella me descubrió este mundo y también confió en mí. Leonor dio el pasito de decir a mis padres: «A lo mejor la niña puede que tenga un futuro como actriz». Le estoy muy agradecida y sigo en contacto con ella. De vez en cuando nos vemos para ponernos al día. Ha sido la maestra que más años he tenido. La base que tengo como intérprete es gracias a ella. Después, obviamente, he seguido formándome con otros maestros y también he aprendido mucho trabajando en la industria. Pero sin duda, Leonor Bruna fue quien puso la semilla para que esto fluyera.

Antes ha mencionado Samper de Calanda, el municipio turolense del que ha sido maja y pregonera...

Ser maja de Samper de Calanda ha sido un hito en mi vida. No pudo serlo de pequeña porque me decían: «Si no bajas casi al pueblo, ¿cómo vas a ser maja?». Pero cuando cumplí los 18, la edad de las majas mayores, dije: «Ahora sí», y fue algo increíble. He pasado todos los veranos en el pueblo con mi abuelo y es un lugar en el que soy muy feliz. Siempre acudo a Samper para desconectar de todo, a estar con mis amigos de toda la vida, y en un ambiente que es muy puro. Luego me propusieron ser pregonera. Que me brindaran esta oportunidad fue muy emocionante y muy bonito.

Ha trabajado en varios cortometrajes y películas en Aragón. ¿Le gustaría volver a rodar aquí?

Me encantaría. Quiero volver otra vez a la raíz y a mi tierra. Ojalá salga algún proyecto por allí.

Entre sus últimos trabajos figuran dos largometrajes...

El año pasado rodé dos películas, ‘Enemigos’ y ‘Viaje de fin de curso’, para Amazon Prime. ‘Enemigos’ es una historia de dos chavales de un barrio en la que yo interpreto a la novia de uno de esos dos chicos, una chica con las cosas muy claras y mucho carácter. ‘Viaje de fin de curso’ se basa en una historia real y trata sobre un grupo de seis estudiantes –entre los que estoy yo­– a los que el confinamiento pilló de viaje por Mallorca y tuvieron que quedarse en un hotel de Mallorca.

Ahora también la vemos en la ficción ‘Segunda muerte’ (Movistar+). ¿Qué papel interpreta?

El de Alisa, una adolescente todavía un poco inmadura que todavía no sabe gestionar bien sus emociones porque siempre ha sido una niña de papá, y estaba como en una burbuja, pero luego acaba saliendo del cascarón y convirtiéndose en una mujer que también sabe tomar sus decisiones.

¿Ha coincidido en esta producción con los zaragozanos Álex Rodrigo (director) y Joel Bosqued (actor)?

He estado en todos los capítulos y he coincidido con los dos. Cuando conocí a Joel, ninguno de los dos sabíamos que éramos de la misma ciudad. Y a Álex ya lo conocía. No me dirigió en ‘Vis a vis’, pero coincidimos en estrenos y reuniones de la serie. Trabajar juntos ahora ha sido genial.

No ha sido este su primer encuentro aragonés en la pequeña pantalla. En ‘La reina del sur’, el papel de su abuela lo interpretaba Luisa Gavasa.

Pasamos ocho meses rodando en Colombia, EE. UU., Italia, en un montón de lugares... Ese tiempo juntas fue increíble. Era como mi abuela de verdad y estar con ella era como estar en casa.