Samantha Fox y C. C. Catch animan a los zaragozanos a ir a su concierto en las Fiestas del Pilar

Samantha Fox será uno de los nombres populares que el próximo 5 de octubre actuará en la noche de música de los 80 que se celebrará en el pabellón Principe Felipe de Zaragoza en el arranque de las Fiestas del Pilar. Bajo el título de 'Generación Tocata: Pilar 80's', también desfilarán por el escenario Sabrina, C. C. Catch, Baccara, Fancy, Iván, Azul y Negro, Vicky Larraz o La Guardia.

La actriz y cantante londinense ha compartido un mensaje para animar a los zaragozanos a que asistan a la velada. "Generación Tocata presenta una noche clásica y brillante para celebrar los fantásticos años 80. Va a ser una noche para recordar. Espero veros a todos allí. No lo olvides, tráete ropa ochentera y podrás vernos en directo. Mucho amor y besos", proclama Fox, quien devoró su mejor momento en la música en el segundo lustro de los 80 con temas como 'Nothing's gonna stop me now', 'I only wanna be with you' o 'Touch me (I want your body)'. A buen seguro, los interpretará en la capital aragonesa.

Como la alemana de ascendencia holandesa C.C. Catch, quien triunfó con canciones como 'Soul survivor', 'Heaven and hell', 'Cause you are young' o 'Catch the catch'. Ella también ha protagonizado un vídeo animando a los aragoneses: "Hola amigos de España. Estoy muy emocionada por participar en la fiesta Generación Tocata en Zaragoza. No puedo esperar a veros, mis fans españoles. Os envío mucho amor desde mi corazón".

El italiano Ryan Paris encarna en su máxima expresión el concepto de 'one hit wonder'. Una sola canción, 'Dolce vita', le sirvió para pasar a la posteridad y para seguir generando 'royalties' año tras año. Aunque no ha parado de lanzar discos, ese himno permanece incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

El madrileño Iván se subió a la cresta de la ola musical con otro clásico imperecedero, 'Fotonovela'. Gonzalo tuvo su momento de gloria con 'Quién piensa en ti'. El grupo Azul y Negro supo mezclar el pop con la electrónica y dio como resultado 'hits' como 'Me estoy volviendo loco'. Baccara, Gonzalo, La Guardia, Javier Andreu de La Frontera o Javier Ojeda de Danz Invisible completan el cartel.

Las entradas para el 'show' ya se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com con un rango de precios que comienza en 55 euros. También se puede acudir a la web www.generaciontocata.com.