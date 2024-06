Moto Buds Plus: Motorola y Bose se alían para deleitar a tus oídos

Los Moto Buds Plus lo apuestan todo a la calidad de sonido en un formato muy reducido. Estos auriculares TWS nacen de una curiosa alianza entre Motorola y Bose, gigantes de la telefonía los primeros y reconocidos maestros del sonido los segundos. El resultado es un dispositivo compacto, ideal para escuchar música con una calidad excepcional en cualquier lugar. Su diseño es elegante y discreto, con un acabado mate y disponible en negro o beige.

Su forma es similar a la de los AirPods Pro de Apple, con un pequeño palo que casi no sobresale del oído. Para adaptarse al pabellón auditivo cuentan con unas cómodas almohadillas de silicona de varios tamaños. En nuestras pruebas, los Buds Plus se han mantenido en su sitio, incluso en movidas sesiones de entrenamiento. Los auriculares cuentan además con protección repelente que les hace resistentes al sudor, pero no sumergibles.

Los Moto Buds Plus tienen un sonido de gran calidad a pesar de su reducido tamaño H. A.

Los controladores dinámicos duales con un ‘woofer’ de 11 mm y un ‘tweeter’ de seis convierten a estos chiquitines en auriculares ideales para melómanos, que disfrutarán de los graves potentes; tiene sonido Dolby Atmos con seguimiento del movimiento de la cabeza y de audio de alta definición, siempre que su fuente de sonido sea de la calidad suficiente. Los micros, tres por auricular, también aseguran un buen comportamiento incluso en ambientes ruidosos o con viento.

En lo que respecta a la batería, la cosa difiere mucho entre si el usuario hace uso de la cancelación de ruido o el modo transparencia, con los que podrá disfrutar de unas cinco horas, o si los apaga y aprovecha el depósito de energía de hasta ocho horas. El estuche ofrece hasta 40 horas adicionales de carga y soporta carga rápida, proporcionando varias horas de uso con solo 10 minutos de carga. Además, es compatible con carga inalámbrica, lo que añade un nivel extra de comodidad.

Los Moto Buds Plus también destacan por su app complementaria, que permite personalizar gestos táctiles y modos de sonido. La aplicación ofrece opciones como modos de cancelación de ruido, transparencia, y adaptativo, además de ajustes para ecualizar el sonido.

En cuanto a la calidad de sonido, estos auriculares ofrecen una buena experiencia en general, pero presentan algunos problemas de volumen y claridad a niveles altos. Aunque los graves son profundos y potentes, los sonidos altos pueden volverse distorsionados si se sube demasiado el volumen. Además, la cancelación de ruido es efectiva, pero no al nivel de otros modelos más caros, y la transparencia no es ajustable.