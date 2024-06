Melendi vuelve a conquistar Zaragoza en uno de sus conciertos más multitudinarios

Antes de comenzar esta crónica habría que aclarar que lo insólito sería no tener noticias del paso de Melendi por la capital aragonesa, ya que el artista ha pisado un buen número de veces (más de 20, contando la de ayer)los escenarios zaragozanos desde que inició su carrera. Su nombre apareció por primera vez en las páginas de HERALDO en 2003, en un concierto anunciado en el mes de abril en el bar 3 Elementos de la calle de San Miguel. En febrero de aquel año había publicado ‘Sin noticias de Holanda’, con el que rápidamente fue ganando reconocimiento y popularidad. A Zaragoza volvería en 2004 para actuar el día de San Valero en la sala Multiusos junto a Somerondón, Alejandro Montserrat, José Flores, Moncho, Merche, David de María, Javi Cantero, El Arrebato, Hugo, Nuria Fergó y Manuel Carrasco en la celebración del quinto aniversario de Radiolé.

Lo cierto es que en los últimos 20 años, Melendi ha sido uno de los artistas que más veces ha visitado la ciudad durante las Fiestas del Pilar, nada menos que en 13 ocasiones. Así que a nadie sorprendería que en octubre de este 2024 regresase a su tradicional cita con los zaragozanos.

El pasado año inició en los Pilares la gira ‘20 años sin noticias’, con la que este sábado volvió a Zaragoza para ofrecer un exitoso concierto en el Espacio Expo ante 16.000 personas, y refrendó el idilio que mantiene con sus seguidores en la capital del Ebro. Sin contar sus actuaciones anteriores en el paseo de la Independencia y la plaza del Pilar, fue su concierto más multitudinario en Zaragoza.

El artista asturiano cuenta con un público fiel, que le ha seguido durante estas dos décadas, y ha sumado más incondicionales durante este tiempo, a juzgar por el rango de edades de los asistentes al concierto en el Espacio Expo, que también acudieron desde comunidades vecinas como Cataluña y Navarra.

Sin perder el desparpajo

En estos 20 años, Melendi ha madurado, pero no ha dejado de lado ni su desparpajo ni su aire canallita ni su querencia por la rumba y el flamenco, quizá por influencia de la familia de su madre –de La Carolina (Jaén)–. Justo antes de salir al escenario, se escuchó el tema central de las películas de James Bond con un audiovisual en el que aparecía Melendi como el célebre agente secreto. El cantante abrió el concierto con ‘El parto’, de su álbum ‘Volvamos a empezar’ (2010) y los fans no pararon de cantar cada una de las más de 20 canciones que interpretó el músico ovetense.

"Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, maños. Es emocionante lo que estamos viviendo en esta gira, estamos volviendo 20 años atrás", dijo entre canción y canción. Ensalzó además "el trabajo de campo de los papás para que gente joven esté hoy aquí".

Público joven, no tan joven y mayor, de todas las edades, había aguardado en una larga fila para poder acceder al recinto antes de su inicio, a las 22.00, y disfrutar del ‘show’ que Melendi tenía preparado. No faltó su humor. Antes de seguir con el concierto confesó: "Se me caen los pantalones, he perdido tres kilos. Es la mejor noticia de la semana. Cuando uno se acerca a los 50 esto es para corear, de verdad". Pidió un cinturón, se lo puso y continuó con el recital.

En la primera parte del concierto sonaron ‘Piratas del bar Caribe’, ‘Con la luna llena’, ‘Llueve’, ‘Loco’, ‘Tocado y hundido’, ‘Sin noticias de Holanda’ y ‘Calle la Pantomima’, entre otras.

Aún quedaba mucha tela que cortar, y así llegaron ‘Caminando por la vida’, ‘Violinista en tu tejado’, ‘Barbie de extrarradio’, ‘Billy el pistolero’, ‘Cenizas en la eternidad’, ‘El Nano’, ‘Arriba Extremoduro’ o ‘Canción de amor caducada’. Así fue desgranando un completo repertorio que culminó en los bises con ‘Gracias por venir’ y ‘Lágrimas desordenadas’. En total, más de dos horas de disfrute bajo el escenario y también sobre las tablas. Público y artista volvieron a encontrarse y a sellar una relación que, a juzgar por lo visto de nuevo ayer, da para otros veinte años, por lo menos.

Su próxima cita en tierras aragonesas será el 17 de julio en el festival Pirineos Sur que se celebra en el escenario flotante de Lanuza, en Sallent de Gállego.