El violinista y analista musical Necko Vidal presenta su biblia ‘swiftie’ en Zaragoza

Necko Vidal presentó este viernes 21 de junio en Zaragoza su libro ‘The Eras Book. Un recorrido por la música de Taylor Swift’. El ‘timing’ es idóneo: Madrid acaba de vivir todo un torbellino con epicentro en el Santiago Bernabéu y dos fechas que quedarán siempre marcadas en la memorias de los fans que acudieron a ver el espectáculo de la cantante y compositora estadounidense. Necko es ‘swiftie’ de largo recorrido, minucioso y analítico: su libro incide más en los aspectos puramente musicales de la diva que en su condición (insoslayable, por otra parte) de fenómeno de masas,

“Vengo -explica Necko, que tiene 26 años de edad- de una familia entera de músicos: padres, hermanos, tíos, primos… En mi casa se elige un instrumento a los 6 ó 7 años y lo estudias a fondo, compaginándolo con tus clases del colegio, sin descuidar ninguna de las dos cosas. Yo escogí el violín. Al acabar el colegio entré al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; allí he cursado mu carrera y un máster en música española”.

Al acabar su periplo académico, el joven violinista andaba algo agobiado con el mundo clásico. “Es muy duro y competitivo, muchas veces te encuentras con ambientes poco sanos. Trabajé en hostelería y, al mismo tiempo, descubrí en internet un nicho para expresarme. Resulta que había bastantes personas que me seguían cuando hablaba de temas musicales. Decidí ir subiendo contenido con el violín, y la cosa fue creciendo. Ha sido rápido, hablamos de hace un año, y ahora me dedico a la música gracias a esta interacción”.

Su amor por 'miss' Swift viene de hace algo más de una década. “Tendría unos 15 años cuando empecé a escuchar su música. Andaba yo enamorado de una chica que era muy fan, y pensé que si sabía más de Taylor podría tener su atención. Al final me hice yo aún más fan que ella, y con el tiempo comencé a hacer un análisis de sus composiciones basándome en los conocimientos adquiridos en el conservatorio”.

Vidal aclara que “hay técnicas musicales que conducen a reacciones en quien escucha: son a nivel cerebral, y la intensidad depende de la percepción musical de cada uno, independientemente de que te guste más o menos lo que oyes. Creo que el gran talento de Taylor Swift es identificar técnicas y elementos que han funcionado bien en la composición a lo largo de la historia, y reproducirlas aplicando a la vez un estilo propio”.

Al abordar la ética de trabajo que exhibe la superestrella nacida en Pennsylvania, Necko Vidal apunta que “ella narra lo que vive, sus experiencias, y no pierde la elegancia cuando habla de las cosas más duras. Sus canciones no son un estorbo para entender las historias que narra. La música es una herramienta de comunicación, es como una amiga que se sienta al lado y te cuenta lo que le ha pasado, lo que quiere hacer con esa experiencia”.

La aventura del libro partió de Planeta. “Querían un libro de Taylor Swift, pero no el típico biopic, los hechos y su contexto sin más. Preferían una explicación musical de su figura: toparon con mi perfil en las redes y me preguntaron si me animaría a hacerlo. Estoy feliz de haber aceptado. Además, me encantan las ilustraciones de Inés Pérez: la conocía por redes, me había impactado su trabajo elegante, su buen gusto, y Planeta acertó plenamente eligiéndola”.

Vidal no oculta un sueño: que la propia Taylor sepa de su libro. “Bueno, me muero si eso pasa. Ojalá lo tuviera en sus manos y pudiera compartir sus impresiones conmigo. Ahora está disponible en España y América Latina… quién sabe. Desde luego, si alguna vez ocurre y podemos hablar, sé perfectamente lo que le preguntaría a nivel compositivo. Me parece una artista muy interesante”.