Naiara no pudo contener las lágrimas con esta canción en el concierto de OT en Zaragoza

Naiara Aznar vivió en la noche del viernes una de las jornadas más emocionantes y especiales en sus 27 años de vida. Compareció en el Espacio Expo ante 12.000 espectadoras como ganadora de Operación Triunfo y con una carrera por delante muy prometedora. Y para una velada de tantos sentimientos a flor de piel decidió hacer un regalo a los espectadores, cantar por primera vez en la gira de OT una canción muy singular.

Se trata de 'Pienso en mí', un tema que compuso a piano en la Academia del 'talent show' televisivo y que también había interpretado en su visita en marzo a 'La Resistencia' de David Broncano en Movistar+. Pero en una actuación todavía no lo había defendido.

📹 | @laenedenaiara nos adelanta su próximo single “Pienso en Mi” en el concierto de OT de Zaragoza 🥹 pic.twitter.com/VlMu7PLjdb — Info Naiara (@InfoNaiara_) June 21, 2024

Zaragoza fue el lugar elegido para su estreno en un escenario. Naiara, en solitario, con la única compañía de un pianista entonó esta canción tan sentida para deleite de la audiencia. Un himno muy introspectivo con una letra que versa sobre los vaivenes emocionales a los que en ocasiones aboca la vida. "A veces tan llena que se me ve en las pupilas. Y otras veces tan vacía, se me apaga la vida. Y no lo entiendo, te juro no lo entiendo. A veces mi amiga y otras veces mi enemiga. A veces me odio por abrirme las heridas. Y no lo entiendo, te juro no lo entiendo", proclama Naiara.

Tantos sentimientos se le removieron a la zaragozana durante la interpretación de 'Pienso en mí' que cuando terminó se llevó las manos a los ojos porque no podía contener las lágrimas por la tremenda emoción que supuso ese momento único.

La canción, que podría ser su próximo 'single', ha sido celebrada en las horas posteriores en las redes sociales por los fans de la cantante, tanto en España como en otros países como Argentina o Chile. "Qué maravilla lo que has hecho cantando 'Pienso en mí'. Una canción dedicada a ti y a todos los que nos hemos sentido así en algún momento. He llorado escuchándote y no puedo esperar para tenerla en bucle", escribe una seguidora en Twitter. "No hay palabras. 'Pienso en mí' es una de las canciones más bonitas que he escuchado. Gracias por este tema, Naiara", relata otra. Son solo dos ejemplos de las decenas de mensajes relativas a 'Pienso en mí'.