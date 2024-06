Las entrevistas de Alfonso Camín

A Cansinos el pintor que más le interesaba en España era Julio Romero de Torres, aunque no hubiera tenido suerte con la crítica. Zuloaga, en cambio, no le gustaba nada. Se sentía decepcionado por el rumbo que habían tomado los escritores del 98, que se habían quedado ya viejos y no habían evolucionado. Y no tenía ninguna inquietud por viajar: nunca había salido de Madrid, ni siquiera en verano.

Julio Camba se escapó de casa a los 13 años y se embarcó para Argentina, de donde algún tiempo después lo expulsaron por anarquista. Tenía en su mesa de despacho unas cincuenta cachimbas de distintas procedencias: turcas, japonesas, indostánicas, chinas, holandesas… y la pluma de un águila del Perú. Mostraba admiración por Unamuno y D’Annunzio y por las noches cazaba conejos con el coche, deslumbrándolos con sus luces, en las afueras de El Pardo.

Valle Inclán le contaba a Benavente que el brazo lo había perdido en una acción heroica, guerreando en cualquiera sabe qué gloriosa batalla –cuando todo el mundo conocía la historia del bastonazo que le arreó el escritor Manuel Bueno– y se comparaba con Cervantes y algunos otros mancos de postín. Don Jacinto, cansado ya de la megalomanía del gallego, le espetó: «¡Ramón, Ramón, que no fue en Lepanto!».

Manuel Machado tenía, entre los más jóvenes, cuatro poetas preferidos: García Lorca, Salinas, Moreno Villa y Gerardo Diego, y los pintores que le gustaban eran Romero de Torres, Cristóbal Ruiz y Anselmo Miguel Nieto. Tenía el aspecto del juerguista que regresa a casa tras una francachela, del señorito andaluz de vuelta de París o del extorero con bien ganada fortuna. Amaba la tauromaquia y pensaba que Belmonte era su máxima figura.

Pedro Luis de Gálvez recorrió los cafés de Madrid con el cadáver de su hijo recién nacido metido en una caja de cartón, pidiendo dinero para enterrarlo. No lo creían hasta que abría la caja. Entonces todos huían despavoridos, pero antes le dejaban unas pesetas. Con ese dinero Gálvez comió aquel día, se emborrachó y más tarde enterró a su hijo. Sólo leía sus versos cuando estaba borracho y juraba haberse batido en Albania, como lord Byron lo hizo en Grecia.

A Eugenio Noel se le podía encontrar en ‘El Cocodrilo’, una concurrida cervecería de la plaza de Santa Ana decorada por Bagaría. Guardaba un álbum con miles de recortes de prensa que daban fe de sus muchos viajes. Era hijo de un barbero y de una criada, pero vivió en un palacio, porque se hizo cargo de él y lo educó la condesa de la Vega del Pozo. Ortega y Gasset afirmaba que su cuento ‘Alma de santa’ era el mejor que se había publicado en ‘El Cuento Semanal’.

Mario Roso de Luna era un ferviente admirador de la ocultista y teósofa rusa Helena Blavatsky y creía en la reencarnación y en la vida después de la muerte. También creía, ahí es nada, en la metempsícosis, o transmigración del alma a otro cuerpo tras la muerte de acuerdo con los méritos que se hubieran hecho en la vida anterior. Estaba convencido de que las antiguas civilizaciones mexicanas eran tan sabias como las de Asia y Babilonia.

A José Nakens nunca le falló su hija Isabel. Después del atentado de Mateo Morral al paso de los reyes, Nakens fue encarcelado. Isabel iba a verlo todos los días a la Cárcel Modelo y le llevaba comida en una cesta. Pagó en multas más de lo que ganó en ‘El Motín’ y aseguraba que, aunque hubiera creído a Angiolillo cuando le dijo que iba a asesinar a Cánovas, hubiera callado porque no había nacido para delator. Era un firme convencido de que el clericalismo era el mayor atraso.

Ramón Pérez de Ayala consideraba el teatro de Benavente falso, frívolo, pernicioso y banal, un teatro que no necesitaba a los actores, por lo que era el máximo responsable de que no los hubiera buenos en España, pero le gustaba el de Azorín y Marquina. Defendía a Picasso y a Zuloaga y pensaba que Solana, Álvarez de Sotomayor, López Mezquita, Zubiaurre y Anselmo Miguel Nieto eran también grandes pintores. Y creía, como Manuel Machado, que Belmonte era un genio.

Éstas y muchas cosas más nos cuenta Alfonso Camín en sus libros de entrevistas de los años 20: ‘Hombres de España y de América’ y ‘Los hombres y los días’, cuya lectura uno desearía que no se terminara nunca.