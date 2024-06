Gemma Cuervo, 'Nostalgia' en 'Del revés 2': "Nadie nos educa en entender lo que sentimos"

La actriz Gemma Cuervo, que ha vuelto a las salas de cine esta vez convertida en 'Nostalgia', una de las nuevas emociones de 'Del revés 2', encuentra la película de Pixar "tremendamente positiva para jóvenes y no tan jóvenes. Nadie nos educa en entender lo que sentimos… Y es fundamental conocernos".

La actriz, que cumplirá 90 años el próximo mes de julio, recibió un largo aplauso durante la 'premier' de la película en Madrid cuando fueron presentados los intérpretes que ponen las voces en español a las nuevas emociones de la película: Michelle Jenner (Ansiedad), Rigoberta Bandini (Envidia); Chanel como Ennui (el personaje afrancesado que representa el aburrimiento), y Brays Efe (Vergüenza). En declaraciones a Efe, la catalana aseguró que esa ovación "fue una experiencia increíble".

"El cariño del publico alimenta el alma y el respeto de mis compañeros me aporta mucho amor. Todo me entrega vida", afirma la actriz, cuya larga trayectoria de más de sesenta años, tanto en cine como teatro, ha culminado con su papel de Vicenta Benito en la serie 'Aquí no hay quien viva', y luego fue Mari Tere Valverde en 'La que se avecina'.

Tantos años de carrera hacen que esta 'Nostalgia', una viejecita de formas redondas y pelo blanco (tan alejada de la imagen glamourosa de Cuervo) son los culpables de que este papel no sea su debut en el doblaje. Ya en 1998 dio voz a la señora Cigüeña en '¡Qué vecinos tan animales!', de Maite Ruíz de Austri, y en 2005 a Cleta, uno de los personajes principales de la película 'El sueño de una noche de San Juan'.

Cuervo no conocía 'Del revés', pero como "chica bien mandada" que es, la vio en cuanto supo que sería Nostalgia. Tanto la uno como la dos, opina, son películas "muy bonitas". "El cine, la cultura, debe tener una obligación moral de aportar a la sociedad luz y amor y esta película lo hace", considera la actriz. "Trabajar para Disney fue un autentico placer -afirma Cuervo-, todo el equipo me cuidó y mimó. Volvería a trabajar con ellos con los ojos cerrados y a corazón abierto".

La pequeña Riley, protagonista hace diez años de la innovadora y multipremiada cinta de dibujos 'Del revés' (2015), ha cumplido trece años, es jugadora de hockey sobre hielo y está a punto de entrar en el instituto. Sus 'organizadores' mentales de siempre, Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco, han ido creando una personalidad afable y cariñosa, pero de repente, el control que maneja sus emociones se ve alterado por una alerta roja. Llega la pubertad y Riley responde a cualquier indicación de una forma exagerada y absurda.

Con la adolescencia, intentan tomar el mando de Riley nuevas emociones: aparecen Ansiedad, Envidia, Aburrimiento (Ennui) y Vergüenza, que son emociones complejas y muy difíciles de manejar, y la viejecita Nostalgia, que aún no tiene mucho papel, porque Riley aún es pequeña.

Gemma Cuervo cumplirá los 90 (si Alberto y Laura Caballero hacen caso a sus mensajes por redes sociales) en la décimo quinta temporada de 'La que se avecina', que está en proceso de grabación.